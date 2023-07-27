Rum Hükümet Sözcüsünden, KŞK Antropoloji Laboratuvarına yarın yapılacak ziyaret konusunda açıklama

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kontantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarına yarın yapacakları ziyareti “önemli bir ilk adım olarak” nitelendirdi.

Alithia gazetesinde “Diyaloğa Geri Dönülmesi İçin İlk Adım” başlığıyla yer alan habere göre, Başkanlık Sarayında dün gazetecilere açıklamada bulunan Letimbiotis, bunun Hristodulidis’in başkanlık görevini üstlendiği ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben yaptığı bir davet olduğunu söyledi.

Letimbiotis, bunu çok olumlu ve önemli bir ilk adım olarak addettiklerini, çünkü bunun Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in başkanlık görevini resmen üstlenmesinden bu yana yapılacak "ilk görüşme" olacağını da ifade etti.

Bu sembolik ziyaretin, son derece insani bir mesele için, çok önemli bir noktada gerçekleşecek şekilde seçildiğini de dile getiren Letimbiotis, herkesin kayıpların akıbetinin belirlenmesine katkıda bulunması gerektiğini savundu.

Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin niyetinin, ilk andan itibaren hem ilan edildiğini hem de yinelendiğini dile getiren Letimbiotis, Hristodulidis’in bugün bile, müzakerelerin Crans Montana’da sona erdiği noktadan ve BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, iki kesimli iki toplumlu federasyon içerisinde, üzerinde anlaşmaya varılmış çerçeve temelinde, müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu da ileri sürdü.

Bunun kendilerinin beyan edilmiş niyeti ve önerisi olduğunu da ifade eden Letimbiotis, Rum kesiminin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin samimi iradesinin, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in belirli inisiyatifler üstlenilmesiyle de görülebildiğinin artık herkes tarafından kabul edildiğini öne sürdü.

Fileleftheros gazetesi ise “Görüşme Konusunda İyimser” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türk tarafının ileri sürülen “olumsuz mesajlarına” rağmen, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yarın Antropoloji Laboratuvarına yapacakları ziyareti “önemli bir ilk adım olarak gördüğünü” yazdı.

Haberinde Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarına da yer veren gazete, Letimbiotis’e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” KKTC’yi tanıması konusundaki çağrısı yanı sıra, KŞK’nın Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da görüşmediği için AP Kıbrıs Kayıp Şahıslar Daimi Raportörü, AP Milletvekili Isabel Santos’la olan görüşmeye katılmayı kabul etmemesi ve yarınki görüşme ışığındaki ortamın sorulduğunu yazdı.

Gazeteye göre Letimbiotis buna yanıtında, AP Kıbrıs Kayıp Şahıslar Daimi Raportörü, AP Milletvekili Isabel Santos’un Rum Yönetiminin daveti üzerine Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini ve AB üyesi bir devlet olan “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” seçilmiş başkanıyla görüşme yaptığını iddia etti.

Letimbiotis Santos’un, bu resmi ziyaret çerçevesinde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurumsal yetkilileriyle kurumsal temaslarda bulunduğunu” iddialarına ekledi.

Haravgi ise habere “Hükümetin İsteği Samimi” başlığıyla yer verdi.