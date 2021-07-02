Rum hükümeti aşılanma için bazı tedbirler alacak

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 vakalarındaki artış eğiliminin dün de sürdüğü ve ilerleyen günlerde vakaların daha da artacağı öngörüsüyle, bilim adamlarının tehlike çanlarını çaldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun bu durumun önüne geçebilmek için bugün toplanarak, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşların aşılanması için bazı tedbirler alacağını yazdı.

Gazete, alınacak tedbirler arasında aşılanmış olanlara birtakım kolaylıklar sağlanması, aşılanan RMMO askerlerine izin verilmesi, “Covid-free” mekanlar yaratılması ve buralara yalnızca aşılı kişilerin girebilmesi ve aşılı olanlara iç turizm için teşvik verilmesi gibi tedbirlerin bulunduğunu kaydetti.

VAKALAR 500 BANDINA YAKLAŞTI



Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında 37 bin 450 test kapsamında 473 yeni vaka saptandığının açıklandığını ve toplam vaka sayısının 76 bin 333’e ulaştığını yazdı.Haberde, Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının yüzde 1,26’ya yükseldiği ifade edildi.AŞILAMADAKİ YÜZDE 65 HEDEFİNE ULAŞILDIGazetenin bir başka haberinde de, Güney Kıbrıs’ta toplumun yüzde 65’inin en azından ilk doz aşısını tamamlamış olması hedefine ulaşıldığı bildirildi.Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, nüfusun yüzde 64,6’sının ilk doz, yüzde 50,2’sinin de iki doz aşısını olup aşılanmayı tamamladığını kaydetti.