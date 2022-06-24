Rum hükümeti ve siyasi partiler Cumhurbaşkanı Tatar'ın mektubunu yorumladı

Rum hükümetinin, BM kararlarıyla uyumlu olması halinde, Kıbrıs Türk tarafının Güven Yaratıcı Önlemlerini (GYÖ) ele almaya hazır olduğu öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “BM Çerçevesi Ön Koşul” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum kesiminin ortaya koyduğu belirli koşulların yerine getirilmesi şartıyla, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyacağı Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili önerileri ele almaya hazır olduğunu öne sürdü.

Bu ön şartların BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen şeylerle alakalı olduğuna işaret eden gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik mektubunun siyasi güçlerin tepkilerine neden olduğunu da belirtti.

-Pelekanos

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos, dün konuyla ilgili olarak Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar’ın sunmayı planladığı önerilerin ele alınmasına ilişkin bir temel oluşturulması için, bunların BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs’la ilgili kararlarında öngörülen şeyler, uluslararası hukuk aynı zamanda AB ilke ve değerleriyle uyumlu olması gerektiğini” ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Haziran tarihinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektubun içeriğini de yorumlaması istenen Pelekanos, iddialarını kısaca şöyle sürdürdü;

“Türkiye ve işgal rejimi gerek meydan okumalarını, gerek de uzlaşmaz tavırlarını sürdürüyor. Bu ise bizim tutumuzla ve Kıbrıs sorununu (iki tarafa karşılıklı sağlayacak ve müzakere masasına geri dönülmesine izin verecek uygun ortamın meydana getirilmesine katkıda bulunacak öneriler sunarak) tekrar rayına oturtma çabasıyla tam anlamıyla tezattır.

Bir kez daha diğer tarafın, yasadışı rejime eşit egemenlik hakları tanınmasına ilişkin kabul edilemez talebi yineleniyor. Bu tabii ki de iki devletli bir çözüme ulaşma hedeflerine hizmet ediyor ve bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz.”

Pelekanos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, mektubunda sunmayı planladığını ifade ettiği önerileri bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

-Siyasi partilerin açıklamaları

AKEL, DİPA ve EDEK’in, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anastasiadis’e gönderdiği mektupla ilgili tezlerinin ortak olduğunu da yazan gazete, AKEL’in yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik yanıtının “bir provokasyon ve kabul edilemez bölücü taleplerin yanılsaması olduğu” iddiasında bulunduğunu iletti.

DİPA açıklamasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanıtının “küstahlık aynı zamanda uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygısızlık abidesi olduğu” iddiasında bulunurken, EDEK ise açıklamasında Kıbrıs sorununun iki toplumlu bir sorun değil, uluslararası bir problem olduğunu savundu.

EDEK, Cumhurbaşkanı Tatar’ın mektubunun “bir kez daha Türkiye ve işgal rejiminin uzlaşmaz tutumunu ve niyetlerini teyit ettiğini” de öne sürdü.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, ELAM da açıklamasında “Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) yalnızca hatalı değil tehlikeli de olduklarını, çünkü bunların işgal rejiminin, eşit egemenlik talep ederek, sözde siyasi izolasyonun kaldırılmasını istemesine izin verdiğini” iddia etti.

Alithia habere “Çıkmazın Ortadan Kaldırılması İçin Öneriler Olmadan Tepkiler”, Haravgi ise “Tatar’ın Anastasiadis’e Yanıtı Bölücü Taleplerin Yanılsaması- Tatar Sahte Devletin Tanınmasını ve Federasyon Çözümünün Defnedilmesini İstiyor” başlıklarıyla yer verdi.