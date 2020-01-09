Rum hükümetinden ABD insani yardım operasyonlarına kolaylık talebine onay

ABD’nin İran’la olası bir savaş durumunda insani yardım operasyonları için kolaylık sağlaması talebine Rum hükümeti onay verdi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün konuya ilişin açıklamasında ABD’nin insani nitelikli operasyonlara kolaylık sağlanması yönündeki talebinin, bu yönde yapılan tüm taleplerde olduğu gibi, olumlu karşılandığını söylediğini yazdılar.

Habere göre Kusios açıklamasında, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla iletilen talep sonrasında, bölgedeki ABD diplomatik misyonlarının ve vatandaşlarının güvenlik gerekçeleriyle boşaltılmalarında görev alacak acil müdahale biriminin geçici konaklamasına izin verdiklerini vurguladı.

Kusios, insanların güvenliğini öngören operasyonlara kolaylık sağlanması yönünde AB üyesi olan veya olmayan ülkelerden gelen taleplere her zaman olumlu yanıt verilmekte olduğunu da savundu.