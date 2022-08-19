Rum hükümetinden Türkiye-İsrail ilişkileri konusunda açıklama

Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi çabalarını izlediklerini ve bunun hiçbir durumda Güney Kıbrıs’ın İsrail’le olan ilişkileri aleyhinde olmadığı gibi, bunları etkilemediğini dile getirdi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda dün yaptığı açıklamada, bu durumun Güney Kıbrıs-İsrail ilişkilerini etkilemediğini ifade eden Pelekanos “bunların, sürdürdükleri yakın temaslar ve tam şeffaflık çerçevesinde, üst düzeyde İsrail’den aldıkları net güvenceler olduğunu” savundu.

Devletler arasındaki ilişkilerin hiçbir durumda “ya hep ya hiç” şeklinde olmadığını da ifade eden Pelakanos, İsrail’le olan ikili işbirliklerinin stratejik bir yapıya sahip olduğunu, aynı zamanda uluslararası hukuka, samimiyete ve karşılıklı saygıya dayandığını vurguladı.

Pelekanos, bunun, gerek Yunanistan’ın katıldığı üçlü şema, gerekse ABD’nin yer aldığı 3+1 şeklindeki çok taraflı şema kapsamında, İsrail’le geliştirdikleri çok taraflı işbirliğiyle teyit edildiğini de sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Lefkoşa Endişelenmiyor Fakat…” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin bölgedeki önemli gelişmeyle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyileşmesinin Güney Kıbrıs-İsrail ilişkilerini etkilemediğini savunduğunu iletti.

Gazeteye göre “diplomatik kaynaklar” ise konu hakkında özetle “iki ülkenin ilişkilerinin önemli bir konu teşkil ettiğini ve Türkiye-İsrail yakınlaşmasından zarar görmesinin mümkün olmadığı” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Alithia gazetesinde “Devletler Arasındaki İlişkiler Ya Hep Ya Hiç Değil- Pelekanos: Türkiye-İsrail İlişkilerinin Normalleşmesi Çabası Bizi Etkilemiyor”, Fileleftheros’ta ise “Kıbrıs Üzerinde Herhangi Bir Etki Görmüyor… Türkiye-İsrail İlişkilerindeki Değişikliğin Kudüs-Lefkoşa İlişkilerine Dokunması Öngörülmüyor” başlıklarıyla yer aldı.