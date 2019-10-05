Rum Hükümetinden Yavuz için Uluslararası girişim

Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 7’nci parsele Yavuz sondaj gemisini göndermesinin ve Pazartesi sondaja başlayacağını duyurmasının yankıları sürüyor.

Fileleftheros gazetesi “Gerginliği En Üst Noktaya Taşıyor-Lefkoşa’dan Toplu Diplomatik Girişimler” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin Pazartesi 7’nci parselde sondaj yapacağını duyurmakla gerginliği en üst seviyeye çıkardığı iddiasında bulundu.

Türkiye’nin bu eylemi karşısında Rum yönetiminin diplomatik atak başlattığını ve AB’ye yönelerek destek arayışına girdiğini aktaran gazete, bu çerçevede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini vurguladı.

“KONU AVRUPA KONSEYİ ZİRVE TOPLANTISININ GÜNDEMİNE TAŞINIYOR”

Habere göre Anastasiadis, Avrupa Konseyi Başkanı Tusk’la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleri hakkında bilgi aktararak konunun Konseyin bir sonraki toplantısının gündemine alınmasını talep etti.

Tusk ise konunun, Avrupa Konseyi’nin 17-18 Kasım tarihlerinde yapılacak zirve toplantısı gündemine alınacağını ve diğer AB organlarında da gündeme gelmesi konusundaki girişimleri bizzat takip edeceğini ifade etti.

Gazete, Anastasiadis’in Tusk’la görüşmesinde kapalı bölge Maraş konusunu da gündeme getirdiğini, Tusk’un ise, AB’nin tam desteğini dile getirerek BM’nin Maraş konusundaki tüm kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

MOGHERINI-HRİSTODULİDİS GÖRÜŞMESİ

Gazete bir diğer haberinde ise Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise dün AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Federica Mogherini’yle telefonda görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Mogherini-Hristodulidis görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki sondaj faaliyetleri karşısında alınabilecek belli başlı önlemlerin ele alındığı belirtilerek Türkiye’nin bu eylemlerinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, “Türkiye’nin bu tip eylemlerden kaçınması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı duyması, ayrıca MEB sınırlarının belirlenmesi için Kıbrıs hükümetiyle müzakere etme çağrılarını kabul etmesi gerektiği” ifade edildi.

Gazete, Mogherini’nin konuyu AB Dışişleri Komitesi’nin 14 Ekim’de Lüksemburg’da yapılacak toplantısının gündemine alacağını da duyurdu.

Gazete, Anastasiadis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’la da telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini, İtalyan hükümetiyle de sürekli temas halinde bulunulduğunu vurguladı.

RUM HÜKMETİNDEN NAVTEX VE TUTUKLAMA EMİRLERİ

Haberde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le ortak toplantı gerçekleştirdikleri de duyuruldu.

Gazete, toplantı sonrasında açıklanan ilk önlemin Navtex açıklamak olduğunu yazdı.

Habere göre dün yayımlanan Navtex’te, “Yavuz” sondaj gemisi ve destek gemilerinin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki 7’nci parseldeki faaliyetlerinin “yetkisiz ve yasadışı olduğu” iddiasında bulunularak hem uluslararası hukuka hem de sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarına aykırı olduğu iddiası ortaya konuldu.

Gazete, yayımlanan ikinci Navtex’te ise Yavuz sondaj gemisinde çalışan veya iş birliği yapan her kişinin ve şirketin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarını çiğnedikleri, bunun sonucu olarak her türlü yasal yaptırım ve uluslararası tutuklama emirleriyle karşı karşıya kalacaklarının vurgulandığını aktardı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada ise Türkiye’nin söz konusu eyleminin “ciddi bir gerginlik unsuru olduğu” iddia edilerek sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını korumak adına gerekli tüm eylemlerin gerçekleştirileceği” duyuruldu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini manşet ve iç sayfalarından şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Hem MEB’de Hem Ulusal Konsey’de Fırtına – Yavuz Pazartesi 7’nci Parselde Delmeye Başlıyor – Türkiye Tepkileri Görmezden Gelerek Gerginliği Arttırıyor – Türkiye Aleyhine Önlemler Yeniden Gündemde – Mogherini ve Komisyon Kıbrıs’a Desteği Hatırlattı”

Politis: “Türk Kruvazörleri MEB’de – Gözler AB’de – Türk Kışkırtmaları Ekim’de Zirve Toplantısında – Türkiye Eylemlerine Devam Ediyor”

Haravgi: “Türkiye 7 Ekim’de Sondaj İlan Etti – Hükmet Kınadı: Yasa Dışı Eylemler Adalet Üretmez”