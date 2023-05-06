Rum İçişleri Bakanı AB’den Türkiye’ye yönelik önlemler uygulanmasını talep etti

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a yönelik "kaçak mülteci akınlarının" önlenmesi için alınması talebinde bulunduğu Türkiye’ye yönelik bazı önlemleri içeren bir paketi AB’ye sundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, Türkiye’den, önce KKTC’ye ve ardından Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a mülteci akını olduğu iddiasını geçtiğimiz hafta AB’nin gündemine getirdiğini ve bu akımın durdurulması için AB’den, Türkiye’ye yönelik bir dizi önlemler almasını talep ettiğini yazdı.

Habere göre Yoannu’nun, Türkiye ve ardından KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a yönelik sözde kaçak mülteci akınlarının önlenmesi adına AB’den talep ettiği eylem ve önlemler arasında; Kongo’dan İstanbul üzerinden KKTC’ye yolcu taşıyan havayollarına yaptırım uygulanması, Türkiye’yle “FRONTEX” anlaşması çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi, İstanbul Havaalanında yolcu kontrollerine imkan sağlamak adına üst düzey temaslar kurulması, üçüncü ülkelerin havaalanlarında da yolcu çıkışlarında benzer kontrollerin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve KKTC’ye uçuş gerçekleştiren havayollarına yönelik özel önlemler alınması gibi önlemler yer alıyor. Gazete, Yoannu'nun ayrıca, KKTC'deki üniversitelerin öğrencilerinin büyük çoğunluğunun eğitimlerini bırakarak, siyasi sığınmacı olduklarını iddia ederek, bu üniversitelere yönelik önlemler alınmasını da talep etti.