Rum İçişleri Bakanı endişeli

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve AB’nin yaptırım kararı alması durumunda Güney Kıbrıs’ın birçok alanda bundan etkileneceğini ifade etti.

Politis ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve beraberindeki heyetle kaçak göç konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede yaptığı açıklamada Ukrayna krizine de değindiğini yazdılar.

Nuris, AB’nin Rusya’ya yaptırım uygulama kararı alması durumunda Güney Kıbrıs’ın birçok sorunla karşılaşacağını, buna karşın Ukrayna’dan birçok şirketin ise, merkezlerini Güney Kıbrıs’a taşıma niyetini ilettiklerini belirtti.

Ukrayna’dan göçmen kabul edilip edilmeyeceği yönündeki bir soruya ise Nuris, bu konuda Dışişleri Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde oldukları ve Güney Kıbrıs’a kalmak ve çalışmak için gelmek isteyenlere Dışişleri tarafından Kiev’de özel izinler çıkarılacağı yanıtını verdi.