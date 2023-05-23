Rum İçişleri Bakanı kaçak mülteci akınına ilişkin Schinas’la görüştü

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, KKTC’den Güney Kıbrıs’a yönelik kaçak mülteci akınına ilişkin iddiaları konusunda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’la görüşme gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın dün Güney Kıbrıs’ta biraraya gelerek kaçak mülteci konusunu ele aldıklarını yazdı.

Habere göre Yoannu görüşmede, Türkiye’nin üçüncü ülkelerden Güney Kıbrıs’a yönelik kaçak mülteci akınını kolaylaştırdığı iddiasında bulunarak, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun, KKTC’ye öğrenci vizesiyle giren Afrika kökenli kişiler olduklarını öne sürdü.

Yoannu, Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma talebinde bulunan kişilerin yüzde 96’sının başvurularının kabul edilemez nitelikte olduğunu da sözlerine ekledi.

- Gazete haberinin devamında ise, Fransa’da yayın yapan “France 24” televizyon kalanının KKTC’ye gelerek röportajlar gerçekleştirdiğini ve KKTC’ye öğrenci olarak gelen kaçak göçmenlerin Güney Kıbrıs’a yöneldiklerinin programda dile getirdiklerini iddia etti.