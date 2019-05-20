Rum İçişleri Bakanı'ndan Mülteci akışı ile ilgili açıklama

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınından dolayı ortaya çıkan durumdan söz ederken mültecilerin, İstanbul’dan uçakla Ercan Havalimanı’na, ardından ise Güney Kıbrıs’a geçtiklerini öne sürdü.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, Lefkoşa Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası Konular Merkezi’nin “Avrupa’ya Yönelik Mülteci ve Göçmen Akını” konulu etkinliğinde yapmış olduğu konuşmaya geniş yer verdi.

Habere göre Petridis, İstanbul’a uçakla gelen, oradan ise Ercan Havalimanı üzerinden Güney Kıbrıs’a geçen mülteci akışında artış gözlemlendiğini de savundu.

Petrdis, Güney Kıbrıs’a son iki yılda gelen mülteci profilinin değiştiğini, Afrika ülkelerinden, Lübnan ve Suriye’den geldiklerini belirtti.

Mülteci rakamlarının artık dayanılacak noktada olmadığını belirten Petridis, ilk üç ay içerisinde Güney Kıbrıs’taki siyasi sığınma başvuru sayısının 4 bin 500’ü geçtiğini, bunun da toplamda 7 bin 800 başvuruyla kapanan 2018 yılının aynı dönemine oranla yüzde 140 bir artış gösterdiğini ifade etti.

Petridis, 2017’deki başvuru sayısının ise toplam 4 bin 500 olduğunu belirtti.

Petridis konuşmasında, AB uzmanlarının, Güney Kıbrıs’taki altyapıların ve prosedürlerin iyileştirilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’a geldiğinden de söz etti.