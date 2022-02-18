Rum İçişleri Bakanından Kıbrıs Türk malları konusunda Baf Belediye Başkanına yanıt

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk mallarının idaresi konusunda, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos tarafından yapılan suçlamalara dün yanıt verdiği haber verildi.

Nuris’in verdiği yanıtta, Baf Belediye Başkanı Fedonos’un asılsız iddialarına aynı zamanda şahsına yönelik saldırısı ve kullandığı tanımlamalara atıfta bulunduğunu yazan Politis gazetesi, Nuris’in, Fedonos’un Danışma Komitesi tarafından alınan kararlarla ilgili ifadeleri konusunda ise, bu kararların başvuru yapan kişiler tarafından sağlanan veriler temelinde alındığını dile getirdiğini aktardı.

Rum İçişleri Bakanlığının Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yeni kriterleri tamamladığını da dile getiren Nuris, bu kriterlerin, Danışma Komitesiyle istişareler tamamlanır tamamlanmaz, Meclis’e gönderileceklerini ifade etti.

Rum İçişleri Bakanı Nuris, kriterlerle ilgili temel ilkelerin, şeffaflığı ve liyakatı en üst düzeyde teşvik edecek olmalarının ötesinde, sosyal adaleti de sağlaması gerektiğini de söyledi.

Rum İçişleri Bakanlığının, dün gece geç saatlerde, Kıbrıs Türk mallarının idaresinin modernizasyonu için tedbirler ve öneriler içeren bir öneri hazırladığına dair açıklamada bulunduğunu kaydeden gazete, bahse konu belge temelinde, şeffaflık, liyakat ve eşitliğin sağlanması için, Kıbrıs Türk mallarının tahsis edilmesi ve idaresiyle ilgili kriterlerin revize edildiğini ifade etti.

Kriterlerin tamamlandığı ve Paskalya’ya kadar Rum Meclisine gönderilmesi için, tartışılması amacıyla yetkili danışma komitesine sunulacakları da belirtildi.

Rum İçişleri Bakanlığı, Baf Belediye Başkanının atıfta bulunduğu ve profesyonel tesislerle ilgili başvuru yapılan 3 durum konusunda ise, özel komitenin 3 kişiye dükkanların tahsis edilmesini önermesine rağmen, bunun Kıbrıs Türk Malları İdaresi biriminin müdür yardımcısı tarafından kabul edilmediğini, çünkü yapılan değerlendirmede bu kişilerin profesyonel anlamda hali vakti yerinde kişiler olduklarının tespit edildiğini ve bundan ötürü de bu kişilerin başka geliri olmayan diğer başvuru sahipleri karşısında dezavantajlı durumda olduklarını kaydetti.

Rum İçişleri Bakanlığı, berber/kuaför dükkanı konusunda ise, Baf Belediye Başkanına, dükkanın, taşınmazın tahsis edildiği başvuru sahibine kıyasla üç katı kazanca sahip olan ve kendisinin önerdiği kişiye verilmesinin eşitlik mi olacağını sormak istediklerini de ifade etti.

Nuris, bütün durumlarda kararlar sıkı bir şekilde geçerli kriterler temelinde alınırken, Baf Belediye Başkanının Kıbrıs Türk Malları İdaresinin hangi kayırmacı ve ayrımcı davranışından söz ettiği sorusunu da sordu.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Çalışmayı Çöpe Attılar” başlıklı haberinde ise, yaklaşık 6 yıl önce hazırlanan ve Kıbrıs Türk mallarının tahsisiyle ilgili kriterlerin önerildiği bir çalışmanın, bunun tahsis prosedürlerini iyileştirebilse bile kullanılmadığından ötürü çöpe atıldığını yazdı.