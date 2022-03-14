Rum İçişleri Bakanından küstah açıklama

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk rolü oynayacak en son ülke olduğu iddiasında bulundu.

Fileleftheros’un haberine göre, Türkiye hakkında Kıbrıs ile ilgili bilinen Rum iddialarını yineleyen Nuris “Türkiye, arabuluculuk rolü üstlenmesi beklenen son ülkedir, buna rağmen diplomaside her şeye müsaade ediliyor. Türkiye çoğu kez diplomatik düzeyde neredeyse esnek hareket ediyor görünüyor ve evet, bugün cereyan eden bize göre tezattır” dedi.