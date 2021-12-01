Rum İçişleri Bakanından mülteci açıklaması

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’a bu yılın başından Kasım ayının başına kadarki dönemde 11 bine yakın siyasi sığınma başvurusu yapıldığını belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB’den taleplerine de değindi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün “İçişleri Fon İzleme Komitesi” toplantısında yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’a yönelik siyasi sığınmacı ve mülteciler hakkında bilgiler aktardığını yazdı.

Habere göre Nuris özetle, bu yılın başından Kasım ayı başına kadarki dönemde 10 bin 868’den fazla kişinin siyasi sığınma talebinde bulunduğunu, 2015 yılından itibaren ise uluslararası koruma talep edenlerin sayısının 48 bin 357’ye ulaştığını söyledi.

Uluslararası koruma talep edenlerden 23 bin 474’ünün emniyetli ülkelerden geldiklerinin tespit edildiğini ifade eden Nuris, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 10 Kasım tarihinde AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e göndermiş olduğu mektuptaki taleplerine de değindi.

Anastasiadis’in mektubunda, mülteci akını konusunda AB’nin Güney Kıbrıs’a destek olabilecek önlemler almasını istediğini belirten Nuris, bu talepler arasında “Yeşil Hat’tın gözetlenmesini kolaylaştıracak teçhizat ve diğer unsurların sağlanması için maddi destek verilmesi ve mülteci kabul merkezlerinin iyileştirilmesi için ödenek sağlanması” olduğunu vurguladı.

Sadece Ekim ayında yapılan siyasi sığınma başvuru sayısının 2 bini aştığını da ifade eden Nuris, AB’nin bugüne kadarki yardımlarının da büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.