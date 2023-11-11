Rum İstinaf Mahkemesi İsrailli işadamının Romanya’ya iadesi kararını bozdu

Rum İstinaf Mahkemesi İsrailli işadamının Romanya’ya iadesi kararını bozdu
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Romanya’nın, Avrupa Tutuklama Emri çıkartarak iadesini istediği Beny Steinmetz isimli İsrailli milyoner işadamının Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı ancak Larnaka Kaza Mahkemesi’nin iade kararının, Rum İstinaf Mahkemesi tarafından oybirliği ile bozulduğu bildirildi.

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Haravgi ve Politis’in haberine göre, Larnaka Kaza Mahkemesi 11 Ekim’de, Steinmetz’in iadesi aleyhine ortaya koyduğu itiraz gerekçelerinin hiçbirini kabul edilir bulmayarak Romanya’ya iadesine hükmetti. Steinmetz’in “Romanya’ya iade edilmesi halinde insanlık dışı ve hakarethamiz muamele göreceği” gerekçesiyle başvurduğu İstinaf Mahkemesi ise oybirliği ile önceki kararı bozdu ve İsrailli işadamının serbest bırakılmasına hükmetti.

Haberde, Romanya'nın İsrailli işadamının iadesi için ortaya koyduğu gerekçeye yer verilmedi.

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