Rum İtfaiyesi 60 metrelik platform ve seyyar kriz yönetim merkezi alıyor

Rum İtfaiye Teşkilatı, Güney Kıbrıs’ta artmakta olan yüksek binalarda çıkabilecek yangınlarla mücadele için özel platform ve seyyar kriz yönetim merkezi alımına gidiyor.

Fileleftheros, “Binalar Yükseliyor, Platformlar da Yükseliyor… İtfaiye Kulelere Erişebilmek İçin Önlem Alıyor” başlıklı haberinde, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau’nun direktifiyle, yüksek binalar için özel platform alımına gidileceğini yazdı.

Habere göre Rum İtfaiyesi Harekât Müdür Yardımcısı Leonidas Leonidu, Rum İtfaiyesi’nde bugün sadece 32 metreye kadar ulaşabilen bir platform bulunduğunu, 60 metrelik platform alımı için ihaleye çıkılacağını ve personelin de yüksek binalardaki yangınlar konusunda eğitileceğini söyledi.

Leonidu yangınlarda koordinasyon maksatlı, seyyar kriz yönetim merkezi satın alımına da gidileceğini, bunun için maliyetin daraltılmaya çalışıldığını ve AB ile ortak finanse edilecek bu alım için gerekli ihale şartlarını 5 Nisan’a kadar hazırlamak üzere özel bir komite kurulduğunu da sözlerine ekledi.