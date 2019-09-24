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Rum itfaiyesi’nde personel sıkıntısı

Rum itfaiyesi’nde personel sıkıntısı
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Rum İtfaiyesi’nde, 48 personelin eğitim için uzun süreliğine yurtdışına gönderilmesi nedeniyle personel sıkıntısı yaşandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’nın konuya müdahale ettiğini kaydederken, 56 itfaiyeci münhali açıldığını, ancak prosedürel konular nedeniyle istihdamda gecikmeler yaşandığını yazdı.

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