Rum kabinesinde değişiklik

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün kabinede değişikliğe gitti.

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kabinede değişiklik yapılacağına ilişkin uzayan senaryolara dün son verdiğini yazdı.

Kabinede dün yapılan değişiklikle Rum Bakanlar Kuruluna dört yeni kişinin eklendiğini, dört de iç hamle yapıldığını aktaran gazete, kabine değişikliğinin “sürprizler de gizlediğini” kaydetti.

Avukat Kiriakos Kusios’un Hükümet Sözcülüğüne, DİSİ Lefkoşa Milletvekili Nikos Nuris’in İçişleri Bakanlığına, Panayotis Sendonas’ın Hükümet Sözcü Yardımcılığına ve Ay. Napa Belediye Başkanı Yannis Karusos’un ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına atandıklarını ve bunların hükümetteki yeni kişiler olduğunu yazan gazete, kabine değişikliğinin esas özelliğinin “oyun kâğıtlarının (destenin) alt üst edilmesi” ve DİSİ’nin Bakanlar Kurulundaki partisel varlığının güçlendirilmesi olduğuna dikkati çekti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dengelerin korunması çizgisinde hareket ederek, gerek DİSİ liderliğini, gerek de özellikle protesto seslerinin duyulduğu “Mağusa” bölgesinin yerel faktörlerini memnun ettiği de belirtildi.

Anastasiadis’in kabine değişikliğine kendi damgasını vurduğunu da ifade eden gazete, Kiriakos Kusios’un hükümet sözcülüğüne, Panayotis Sendonas’ın hükümet sözcü yardımcılığına, hükümet sözcülüğünü yürüten Prodromos Prodromu’nun da Eğitim Bakanlığına atanmasının ise, Anastasiadis’in şahsi tercihleri olarak addedildiğini kaydetti.

Dünkü kabine değişikliğinin en büyük sürprizinin avukat Kiriakos Kusios olarak nitelendirilebileceğini çünkü Kusios’un isminin son dönemde basına hiç sızmadığını yazan gazete, Yannis Karusos’un ise Ulaştırma Bakanlığına atanmasının daha küçük bir sürpriz olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in Dağlık Bölgelerin Geliştirilmesi Komiserliğine atanmasının beklenmedik olduğuna işaret eden gazete, Hükümet Sözcülüğü görevini yapan Prodromos Prodromu’nun Eğitim Bakanlığına atanmasının az çok beklendiğini, fakat Hükümet Sözcü Yardımcılığı yapan Klelia Vasiliyu’nun Çevre Komiserliğine atanması ile “Kıbrıs Gençlik Örgütü” Başkanı Panayotis Sendonas’ın ise hükümet sözcü yardımcılığın atanmasının ise beklendiğini belirtti.

Gazete, Rum Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanlığını yürüten Konstantinos Petridis’in; İçişleri Bakanlığına ise DİSİ Lefkoşa Milletvekili Nikos Nuris’in atanmasının birkaç günden bu yana kesin olduğunu da ifade etti.

Gazete iç sayfadan yer verdiği haberinde ise, Bakanların görev devir-teslim töreninin yarın, Komiserlerin ise Çarşamba günü olacağını belirtti.

Dolayısıyla Rum Bakanlar Kurulunun Çarşamba günkü toplantısının yeni bileşimiyle yapılacağını kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Anastasiadis’in, kabine değişikliği dolayısıyla görevlerinden ayrılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu ile Dağlık Bölgelerin Geliştirilmesi Komiserliğine atanan, Eğitim Bakanı Kostas Hambiauris’e işbirlikleri ve çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sunduğunu iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maliye Bakanlığından ayrılan Haris Yeorgiadis’e de yaptığı çalışmalardan ötürü özellikle teşekkür ettiği belirtildi.

DİSİ İLE AKEL ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Kabinede değişiklik yapıldığının dün açıklanmasının, DİSİ ile AKEL partileri arasında anlaşmazlık noktası teşkil ettiğini de kaydeden gazete, AKEL’in, hükümetin tercihlerini ihtiyatlı olmakla suçlayarak, değişmesi gereken şeyin hükümetin politikası olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Gazeteye göre DİSİ partisi ise açıklamasında, AKEL’in bilinçli bir şekilde politika yaptığını ve olumsuzluk ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kabine Değişikliği Haravgi’de “Alt Üst Edilmiş Oyun Kâğıtları, Aynı Politika-DİSİ Reçetelerine Sahip Yeni Kişiler”, Alithia’da “Kabine Değişikliğinin Üç Sürprizi- Hükümet Şeması Yüzde 40 Değişti-Bakanlar Yarın, Komiserler Çarşamba Günü Görevlerini Devralıyor”, Politis’te ise “Siyasi Coğrafyayla Bakanlar Kurulunun Yeniden Yapılandırılması- Hükümet Daha Çok DİSİ’li –Soru İşaretlerine Sahip Kabine Değişikliği” başlıklarıyla yer aldı.