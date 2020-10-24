Rum kadınların Derinya'daki eylemi virüs yüzünden ertelendi

Rum kadınların, Derinya kapısı karşısındaki Rum barikatında yarın için planladıkları “anti işgal eylemi” yeni tip koronavirüs vakalarında yaşanmakta olan artış nedeniyle ertelediği haber verildi.

Fileleftheros’a göre Rum kadınlar eylemlerini ertelediklerini, “koronavirüs vakalarındaki tehlikeli tırmanma yüzünden, 25 Ekim Pazar günü için planlamış olduğumuz anti işgal eylemini ertelemek zorunda kaldık. Kıbrıs’ın kadınları olarak işgal altındaki bütün kent ve köylerimizin kurtuluşu için mücadeleye devam edeceğiz” dedikleri açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, eylem için yeni tarihin, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik durum elverdiğinde belirleneceği bilgisi de verildi.