Rum kesimi ile Atina, Fatih için iletişim halinde

Lefkoşa Rum kesimi ile Atina’nın, Fatih sondaj gemisinin Akama açıklarında sondaja başladığının teyit edilmesi durumunda, tepkilerini belirlemek için iletişim halinde oldukları haber verildi.

Alithia gazetesi “Kritik Saatler” başlıklı manşet haberinde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın dün akşam olağanüstü bir şekilde Yunanistan Hükümeti Dışişleri ve Savunma Konseyini (KİSEA) durumun tümünü gözden geçirmek ve değerlendirmek için topladığını ve bunun hemen ardından da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ankara’ya “her kim Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal ederse, bunun sonuçları olacağı” mesajını gönderdiği de belirtildi.

Gazete gerek Çipras’ınaçıklamasında, gerek de Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun yaptığı yazılı açıklamada, Çipras ile Anastasiadis’in yaptıkları telefon görüşmesinde, Türkiye’nin tek yanlı olarak ilan edilen Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde sondaja başladığının kanıtlanması durumunda, 20-21 Haziran tarihlerindeki zirve toplantısının, Türkiye aleyhinde kararlar alması hatta yaptırımlarda bulunması için, önümüzdeki dönem içerisinde zeminin hazırlanması amacıyla, sürekli koordinasyonda bulunma ve hareket etme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Rum kesiminin ise dün bu toplantının öncesinde, Fatih gemisinin sondaja başladığına dair bilgileri teyit edecek pozisyonda olmadığını ifade ettiğini yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Rum kesiminin Fatih sondaj gemisine sondaj faaliyetleriyle alakalı bazı malzemeler ve ekipmanlar taşındığına dair bilgisi olduğunu, fakat bunları teyit edecek pozisyonda olmadıklarını söylediğini aktardı.

Prodromu açıklamasında, birkaç gündür Türk yetkililerin açıklamalarını ve sürekli birbiriyle çelişen bilgileri takip ettiklerini söyledi.

Gazete iç sayfadan ise “Fatih Kazıyor mu Kazmıyor mu?- Lefkoşa Bilgileri Teyit Edemiyor- Türkler Sessiz” başlığıyla geniş yer ayırdığı haberinde, Türklerin Baf açıklarında sondaja başlayıp başlamadıkları sorusunun cevapsız kaldığını, çünkü ne Rum kesiminin geminin Baf’ın batısında bulunduğu noktada tam olarak ne olduğu konusunda güvenilir bir resme ve bilgiye sahip olduğunu, ne de Ankara’nın somut bir açıklamada bulunduğunu yazdı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz Cuma günü bu konuda Anadolu Ajansı’na “genel ve belirsiz” bir açıklamada bulunduğunu kaydeden gazete, Çavuşoğlu’nun bu açıklamasının bazı kişiler tarafından sondajın başladığının ilan edilmesi olarak yorumlandığını iletti.

Gazete “Hedefimiz Önlemler Fakat…” ara başlıklı haberinde ise “sondaj olup olmamasının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığı/MEB’indeki haklarının ihlal edilmesi gerçeğini değiştirmediğini ve Anastasiadis’in, önümüzdeki Perşembe ve Cuma günü yapılacak olan AB zirve toplantısında, ortaklarından Türkiye aleyhinde bazı önlemler alınması konusunda hareket etmelerini isteyerek,bu olgularla ilerleyeceğini” belirtti.

“AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DİPLOMATİK MÜCADELE”

Fileleftheros gazetesi ise “Lefkoşa’nın Toplu Savaşı- Zirve Toplantısı Öncesi Hummalı Çalışmalar- İngiliz Lobisi Karşımızda- Çipras ile Anastasiadis Telefonda Görüştü- KİSEA Olağanüstü Toplandı- MED7’ye ve Fransa’nın Desteğine Yatırım Yapıyor” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Rum kesiminin hafta sonundaki kritik zirve toplantısı öncesinde, bugün itibarıyla diplomatik mücadeleye başladığını yazdı.

Gazete Rum kesiminin isteğinin, zirve toplantısından, Ankara’nın tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki faaliyetleriyle ilgili etkili bir baskı uygulayacak ve Türkiye’ye bedeli olacak olan önlemlere de atıfta bulunacak, kararlı bir açıklama çıkmasını istediğini iletti.

Verilecek olan mücadelenin, bazı ülkelerin tutumu yüzünden çok da kolay olmamasının beklendiğini kaydeden gazete, fakat Rum kesiminin ortaklarının dayanışmasına ve iki gün önce MED7 toplantısından Rum kesimi lehinde çıkan net açıklamaya yatırım yaptığını ifade etti.

Malta’da gerçekleştirilen toplantından çıkan açıklamanın Rum hükümeti açısından oldukça önemli olarak değerlendirildiğini yazan gazete, çünkü bunun Akdeniz ülkelerinden gelmekte olduğunu ve faaliyetleri yüzünden Türkiye’yi “izole ettiğini” öne sürdü.

En önemlisinin, zirve toplantısında, Avrupalı ortakların, gerekli önlemleri gözden geçirerek Rum Yönetimi’ne dayanışma göstermeye çağrılmalarına dair ifade olduğunu yazan gazete, Fransa’nın, AB’nin zayıflık gösteremeyeceği ve pasif kalamayacağına dair açıklamasının da oldukça önemli olarak addedildiğine işaret etti.

Bu arada, zirve toplantısına kadar zeminin uygun şekilde hazırlanması için sürekli diplomatik istişareler gerçekleştirilmekte olduğunu kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in hali hazırda Lüksemburg’da bulunduğunu ve yarın ele alınacak olan zirve toplantısı sonuç taslağının, Rum tezlerini içeren, MEB’le ilgili özel bir paragraf içermesi için, faaliyetlerine başladığına işaret etti.

Habere göre, Rum Haber Ajansı KİPE’nin atıfta bulunduğu bir “hükümet kaynağı” ise açıklamasında, Avrupa düzeyindeki faaliyetleriyle ilgili olarak, zirve toplantısında alınacak önlemlerle ilgili bir sonuç ortaya çıkması için çaba gösterilmekte olduğunu ifade etti.

“Hedeflenen şeyin, önlemlerin bir yandan Türkiye açısından caydırıcı olması, diğer yandan da tüm ortakların öncelikleriyle uyumlu olması için, altın ölçünün bulunması olduğunu” belirten bahse konu kaynak, her halükarda herhangi bir anlaşmanın tüm üye devletlerden yeşil ışık alması gerektiğine işaret etti.

Haberinin devamında Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun sondajla ilgili açıklamasına da yer veren gazete, Prodromu’nun açıklamasının devamında “geçtiğimiz gün Valeta’da, AB’nin 7 Akdeniz üyesi devletinin, Kıbrıs MEB’indeki yasadışı Türk faaliyetlerini tam anlamıyla kınadığını biliyoruz” dediğini iletti.

“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Akdeniz’deki ortaklarından tam destek sağladığını ve böylece Türkiye’nin yalnız kaldığını” da iddia eden Prodromu, 20-21 Haziran tarihlerindeki zirve toplantısı ışığında, Türkiye aleyhinde olası önlemler alınmasının gözden geçirilmesine dair bir eğilim bulunduğunu da öne sürdü.

Prodromu, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un MED7 toplantısının ardından yaptığı açıklamaya da atıfta bulundu.

Politis gazetesi ise “Atina ile Lefkoşa’nın Sıkı Koordinasyonu- Fatih Yüzünden Türkiye Aleyhinde Yaptırımlar Hazırlanıyor” başlıklı haberinde, Rum kesiminin, Türkiye’nin Fatih gemisi aracılığıyla, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki sondaj faaliyetlerinin ardından, Türkiye aleyhinde yaptırımlarda bulunulmasına dair çabalarını artırdığını, öte yandan bu faaliyetlerin ABD Dışişleri Bakanının da endişesine yol açtığını öne sürdü.

Gazete dün akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasında uzun bir telefon görüşmesi yapıldığını ve bu görüşmede, Avrupa Konseyi toplantısı ışığında ve AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için, sıkı koordinasyonda bulunulmasına karar verildiğini de iletti.

Gazete haberini iç sayfadan ise “Fatih İçin Alarm- Kıbrıs MEB’indeki İstila İçin Tepki Önlemleri Hazırlanıyor” başlıklarıyla detaylandırdı ve ABD Dışişleri Bakanlığının da adadaki gelişmelerden ötürü endişeli olduğuna dair açıklamasına yer verdi.

Haravgi ise “Fatih’e Göz Yumuyorlar, Yavuz’dan Korkuyorlar” başlıklı manşet haberinde, bütün bilgilerin Fatih sondaj gemisinin “Kıbrıs” kıyılarının 36 deniz mili kuzey batısında sondaja başladığını göstermesine rağmen, Rum hükümetinin, 2’inci sondajı yapacağından söz edilen Yavuz isimli sondaj gemisini durdurmaya çalıştığını öne sürdü.

Gazete haberine iç sayfadan ise “Yeni Oldu Bittilerden Kaçınılması İçin Yaptırımlar- Hükümet İlk Sondajın Başlayıp Başlamadığını Bilmiyor, Fakat İkinci Sondajı İstemiyor- KİSEA Çipras Başkanlığında Olağanüstü Toplandı- Dışişleri Bakanı Bugün AB’deki Muhataplarını Bilgilendiriyor” başlıklarıyla yer verdi.