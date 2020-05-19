Rum kesiminde hayvanlara işkence yapan şahıs tutuklandı

Rum kesiminde 47 yaşındaki bir şahsın, sosyal paylaşım sitesi facebook’ta yer alan iki hayvan istismarı videosu yüzünden tutuklandığı haber verildi.

Bahse konu kişinin, kaçak avcılık konusunda geçmişte de birçok kez Rum Avcılık Dairesini meşgul ettiğini yazan Fileleftheros, Rum polisinin videolar konusunda bir kişiyi daha aramakta olduğunu belirtti.

47 yaşındaki şahsın mahkemeye sevk edildiğini ve 4 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini yazan gazete, zanlının facebook’a konulan iki videoyla ilişkili olduğundan söz edildiğini yineledi.

Haberde videonun birinde, kafesin içerisinde hapsedilmiş olan genç bir tilki ile polis tarafından aranmakta olan şahsın görüldüğünü, zanlı tarafından sosyal medyaya konulan diğer videoda ise, mutfakta kanaması olan yaralı bir tavşan görüldüğünü belirtti.

Gazete, 47 yaşındaki şahsın, av köpeğini tavşanı yalaması konusunda teşvik ettiğini görüldüğünü ekledi.