Rum Lider, AB Konseyi toplantısına katıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in gelecek hafta Brüksel’de düzenlenecek zirve toplantısının ön hazırlık çalışmaları çerçevesinde dün düzenlediği telekonferans toplantısına katıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Anastasiadis, Avrupalı liderlere hitaben yaptığı konuşmada, AB’nin 5+1 gayriresmî konferans öncesinde oynaması gereken esaslı rolden ve Türkiye’nin Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için yapıcı bir tutum benimseyip, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz bölgesindeki egemenlik haklarını” ihlal etmekten kaçınması gerektiğinden bahsetti.

Habere göre Anastasiadis, Türkiye’nin Maraş ile ilgili planlarından vazgeçerek, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekten kaçınması gerektiğinin de altını çizdi.

Anastasiadis ayrıca, AB-Türkiye arasındaki pozitif gündeme ilişkin tartışmaların, Kıbrıs sorunu da dahil olmak üzere AB-Türkiye ilişkilerinin farklı cephelerindeki tavrına göre şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin, mülteci sorunuyla ilgili yükümlülüklerini de yerine getirmesi gerektiğini belirten Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın mülteci akışı nedeniyle yaşadığı zorluklardan bahsetti.