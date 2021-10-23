Rum Lider: "AB yanımızda"

Brüksel’de gerçekleştirilen ve dün geç saatlerde tamamlanan AB Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, Türkiye’nin isminin Kıbrıs’la birlikte ilk kez anıldığı belirtilirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise “AB’nin Kıbrıs’ın yanında olduğu” mesajını paylaştığı bildirildi.

Alithia gazetesi, “Başkan Anastasiadis’ten AB’ye: Türkiye’yle Olumlu Gündemden Nasıl Bahsedebiliriz? - Sonuç Bildirgesinde Göçmen Sorunu ve Kıbrıs Konusunda Türkiye’ye İlk Kez Değinildi” başlıkları altında verdiği haberlerinde, iki gün boyunca Brüksel’de gerçekleştirilen AB Zirve Toplantısı’nın dün akşam tamamlandığını, sonuç bildirgesinde ise göçmenlik ve Kıbrıs konusunda ilk kez Türkiye’nin isminin geçtiğini iddia etti.

Habere göre AB Zirve Toplantısı Sonuç Bildirgesinde özetle, “Türkiye’nin, AB-Türkiye Ortak Açıklamasını, Kıbrıs Cumhuriyeti için de ayrımsız ve tam olarak uygulanması gerektiğine” vurgu yapılırken “hiçbir üçüncü ülkeye, göçmen sorununu suiistimal etme imkanı tanınmayacağı” belirtildi.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in zirvenin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “AB’nin, Türkiye’nin tehditleri konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında olduğu” mesajını verdiğini aktardı.

Habere göre Anastasiadis, zirve toplantısında, Türkiye’nin “Maraş, Kıbrıs MEB’i ve Karpaz bölgesindeki kışkırtıcı eylemleri konusunda AB ortaklarında bilgi aktardığını” belirterek ayrıca Türkiye’nin “iki devletli çözüm ısrarı ve BM’nin Kıbrıs’a özel temsilci atamasını reddetmesi” konusunu dile getirdi.



Anastasiadis, AB’nin halihazırda, kaçak göç konusunun hiçbir ülke tarafından suiistimal edilmeyeceğine vurgu yaptığını hatırlatarak Güney Kıbrıs’ın Türkiye tarafından bu şekildeki hibrit tehditlerle karşı karşıya olduğu iddiasında bulundu.Bu gelişmeler ışığında Türkiye’yle olumlu bir gündemden nasıl söz edilebileceği sorusunu da dile getiren Anastasiadis, 27 Eylül’de New York’ta gerçekleştirilen üçlü zirveye de değindi.Anastasiadis, “söz konusu zirvede BM’nin Kıbrıs’a özel temsilci ataması konusunda Kıbrıs Türk liderle uzlaşıya varılmış olmasına karşın, zirve sonrasında Türk tarafının, çıkmazın sürmesi için fikir değişikliğine gittiği” şeklindeki iddialarını da dile getirdi.Habere göre Anastasiadis zirvede ayrıca, Güney Kıbrıs tarafından yetkilendirilen “Nautical Geo” araştırma gemisinin 3 Ekim tarihinde iki Türk savaş gemisi tarafından engellendiği, KKTC makamlarının kapalı bölge Maraş’ta 13 Ekim tarihinde büyük bir yenileme çalışması başlattıkları ve yine KKTC makamlarının Karpaz bölgesinde bulunan ve mülkiyeti Kıbrıslı Rumlara ait olan 145 kilometrekarelik bir alanı Türk askeri güçlerine, askeri amaçla kullanılması amacıyla verdiği şeklindeki iddialarını da gündeme getirdi.Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Türkiye’nin Yükümlülüklerine Açık Değinme” başlığı altında yansıttı.