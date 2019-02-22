Rum Lider, Arap Ligi zirvesine katılacak

İlk AB – Arap Ligi Devletleri Zirvesi için Mısır’a gidecek olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, Mısır’da bölge devletleri liderleriyle bir dizi temaslarda bulunacak.

Rum Lider aynı zamanda, zirvede, Kıbrıs’ın, iklim değişikliğinin göğüslenmesi için bölge ülkelerinin politikalarının ve eylemlerinin koordinasyonu için bir rol üstlenmesi girişimini ilerletecek.

Başkanlık Sarayında gazetecilere açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Rum Liderin zirve çerçevesinde, bölge devletleri liderleriyle önemli ikili görüşmeler ve temaslarda da bulunacağını söyledi.