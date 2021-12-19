Rum Lider, Bakanlık için nabzını yokladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Dışişleri Bakanlığı için eski Dışişleri bakanlarından Yoannis Kasulidis’in nabzını yokladığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini haberi “Dışişleri Bakanlığı İçin Kasulidis’in Nabzı Yoklandı… Dışişleri Bakanlığı Taleplerle Kaynarken Hristodulidis’in Değiştirilmesi Tartışılıyor” başlığıyla manşete çekti.

5 Aralık’ta yakın çevresinden birisine, DİSİ Siyasi Büro toplantılarına katılmaktan vazgeçen Nikos Hristodulidis’i Dışişleri bakanlığından almak niyetinde olduğunu söyleyen Anastasiadis’in, bu amaçla eski Dışişleri bakanlarından Kasulidis’in nabzını yokladığını yazdı.

Kasulidis’in daha önce, Avrupa Komisyonu’ndaki görevine “Kıbrıs sorununun çözüleceğine inandığı için gitmediğini” açıkladığı hatırlatılan haberde Kasulidis’in Dışişleri Bakanlığını kabul etmesi halinde bunun, “Anastasiadis’in de oluru ile Kıbrıs sorununda bir rota değişikliği çabası” ile bağdaştırılması gerektiği kaydedildi.

Haberde Hristodulidis’in Anastasiadis ile görüşerek, bağımsız olarak katılacağı 2023 başkanlık seçimi çalışmalarına yoğunlaşacağı için DİSİ Siyasi Büro toplantısına katılmayacağını ilettiği de hatırlatıldı.

Gazete, Dışişleri Bakanlığı’ndaki muhtemel görev değişikliğinin, DİSİ’nin başkan adayını açıklanacağı -bağımsız adaylığını daha önce açıklamazsa- Hristodulidis’in partiden aday olmayacağının netleşeceği- 10 Ocak 2022’de gerçekleşeceğini de kaydetti.

Öte yandan Fileleftheros, “Vatandaşa Gidelim… Nikos Hristodulidis Fileleftheros’a Özel Röportajında Başkanlık Seçimiyle İlgili Suskunluğunu Bozdu” başlıklı manşet haberinde, Nikos Hristodulidis’in, “baskılara rağmen 2023 başkanlık seçimi konusunda kartlarını açmamakla birlikte “gençliğimden beri içerisindeyim” dediği DİSİ ve tabanı başta olmak üzere halkla diyalog yolunu önerdiğini, adaylık kararını “en uygun zaman” dediği bahara bıraktığını yazdı.

HRİSTODULİDİS: “SON FIRSATLARA İNANMIYORUM”

Habere göre Crans Montana başarısızlığından kendisinin de sorumlu tutulduğu hatırlatıldığında ise Kıbrıs sorununda izlenen politikanın doğruluğunu da savunan Hristodulidis, “Son fırsatlara inanmıyorum, iki devlet çözümünün veya iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinin ve AB ilke ve değerlerinin dışında bir çözüme kabul edilebileceğine inanmıyorum” dedi. Hristodulidis, “Müzakere gücü açısından daha iyi bir konumdayız. Kıbrıs AB üyesidir ve çözümün içeriği AB’nin temel ilke ve değerlerine, müktesebatına uygun olmalıdır” diye ekledi.

Hristodulidis, AB’nin Türkiye aleyhine tedbir alamadığı hatırlatılarak, Türkiye ile ilgili bir şey “kazanabilmek” için ne yapmaları gerektiği sorulduğunda ise AB’nin son yıllarda Türkiye hakkında aldığı kararların, kendileri açısından tatmin edici olmasa da küçümsememeleri gerektiğini söyledi.