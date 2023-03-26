Rum Lider: “Bırakalım da diplomasi işini yapsın”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “bırakalım da diplomasi işini yapsın” dedi.

Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklandığı 25 Mart 1821’in yıldönümünün dün Güney Kıbrıs’ta da çeşitli törenlerle kutlandığını yazan Haravgi ve Alithia gazeteleri, törende konuşan Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması önerisini yinelediğini bildirdi.

Habere göre, Hristodulidis, “günün anlam ve önemine” değinirken, 1821’in mesajlarını ve öğretilerini almaları ve bunları bugünkü gerçeklere ve hareket tarzına dönüştürmeleri gerektiğini belirtti. Yunan ayaklanmasının kendilerine ilham verdiğini söyleyen Hristodulidis, şunları ekledi:

“Helenler 400 yıllık esaretten sonra Osmanlı işgaline uyum sağlamadılar. Bugün vermek istediğim mesaj şudur: İşgalle, bölünmüşlükle uyuşmuyoruz. Olguları, zorlukları ve sorunları iyi biliyoruz. Ülkemizi özgürleştirmek, vatanımızı yeniden birleştirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Başkanlığa seçilmemle birlikte Yunan hükümetiyle koordinasyon ve uyum içerisinde aldığım bir inisiyatif, bir mücadele, bir çabadır.”

Yunanistan ile aralarındaki uyum ve koordinasyonun daha da güçleneceğini, hiçbir gelişmeden olumsuz etkilenmeyeceğini söyleyen Hristodulidis, “Çok yakında, özellikle çıkmazın kırılması ve müzakerelerin yeniden başlaması konusunda, özellikle Türkiye’deki seçimlerden sonra sonuç alacağımızı umuyoruz” dedi.

Bir soruya karşılık, Brüksel’de AB kurumlarının başkanlarıyla ve yabancı liderlerle yaptığı görüşmelerde işittiklerinin kendisini memnun ettiğini söyleyen Hristodulidis, şunları ekledi:

"Bu çaba hakkında çok konuştuk. Şimdi diplomasi zamanıdır. Bırakalım diplomasi işini yapsın ve daha önce ifade ettiğim zaman sınırında sonuç olmasını umalım”