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Rum Lider, Derinya barikatında meydana gelen olaylara tepki gösterdi

Rum Lider, Derinya barikatında meydana gelen olaylara tepki gösterdi
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam Derinya barikatında meydana gelen olaylara tepki gösterdi.

Rum haber kaynaklarına göre, bugün konu hakkında yazılı açıklamada yapan Anastasiadis, dün akşam Derinya barikatında meydana gelen olayların “son derece kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini” savundu.

Anastasiadis “Türkiye ve yandaşının kapalı bölge Maraş’la ilgili kararının sonucunda Kıbrıs Hellenizminin öfke ve üzüntüsünü anladığını” ifade ettiği açıklamasında, Türkiye’yle ilgili eleştirilerini yineledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 17:09
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