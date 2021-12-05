Rum Lider ile Dışişleri Bakanı arasındaki hava bulutlu

Rum basınında bugün, 2023 yılında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri yüzünden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasının açıldığı imasında bulunan bazı haberlere yer verildi.

Kathimerini gazetesi “İki Nikos’un İlişkilerinde Bulutlu Hava” başlığıyla ilk sayfasında yer verdiği haberinde, DİSİ partisi içerisindeki iktidar oyunlarından söz ederek, bunun Anastasiadis’in ilk göreve geldiği zamana tarihlendirildiğini, ikinci başkanlık görevi esnasında doruğa çıktığını, şimdi ise artık kontrolden çıktığını yazdı.

DİSİ’nin, başkanlık seçimleri için parti adayı olacak olan kişinin seçimiyle ilgili prosedürü hızlandırdığını, bununla birlikte bu şekilde kendi kendisini çıkmaza sokma riskinin bulunduğunu yazan gazete, DİSİ’nin bu şekilde davranarak rakip seçilmesi konusunda muhalefetin işini kolaylaştırdığını belirtti.



Esas konunun, hükümetin Bakanlar Kurulunda meydana gelen emsalsiz anlaşmazlık konusunda nasıl hareket edeceği olduğuna işaret eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve Hristodulidis’in katılmadığı DİSİ partisi siyasi büro toplantısının öncesinde Hristodulidis’le görüştüğünü ifade etti.Hristodulidis’in bu görüşmede Anastasiadis’e “bir sonraki hamleleriyle ilgili kartlarını açtığını” yazan gazete, Anastasiadis’in ise bölünmeye ortak olacağı baskısıyla, bazı kişilere Hristodulidis’in görevine son vermeye hazır olduğu bilgisini sızdırdığını yazdı.Gazete Anastasiadis’in, başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olabileceğinden söz edilen Hristodulidis’in hareketlerinden rahatsız olduğunun bahsedildiğini de ekledi.