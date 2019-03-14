Rum Lider ile görüştüler

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ve sözde “belediye meclisi üyeleri” dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşerek Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün sürmesi ve diğer bazı konulardaki tepkilerini dile getirdiler.

Politis ve diğer gazeteler, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ve “belediye meclis üyelerinin” dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüklerini yazdılar.

Gazete, Galanos’un görüşmede Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlıktan ve bu durumun evlerine geri dönme umutlarını ortadan kaldırmasından duydukları üzüntüyü dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre Galanos ve beraberindeki heyet, kapalı bölge Maraş’ın iadesinin BM kararları uyarınca, müzakerelerin dışında da gündeme getirilmesi talebini iletirken, bu girişimlerin ise Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde olmaması talebini dile getirdiler.

Kapalı bölge Maraş konusunda, Lapta Larnaka’sı (Kozanköy) köyüne geri dönen Kıbrıslı Rum Skuridis’in durumunda olduğu gibi bir uygulamanın, yani kapalı bölge Maraş’ın KKTC makamları idaresinde geriye dönüşe açılmasını benimsemediklerini de dile getiren Galanos, 1974’teki harekatın tüm bedelinin Rum göçmenler tarafından ödendiğini de vurguladı.

Gazete, Anastasiadis’in Rum göçmenlerin taşınmazlarının kullanım kaybının karşılanması adına göçmenlere ödenek verilmesi şeklindeki seçim öncesi vaadinin de görüşmede gündeme getirildiğini, ancak Anastasiadis’in, bu önerinin kendisinin değil “bir bakanın önerisi olduğu” yanıtını verdiğini belirtirken bu yanıtın Galanos ve Rum göçmenler arasında tepkiye yol açtığını aktardı.

Haberde, Rum göçmenlerin sosyal medyada örgütlü oldukları gruplarda yapılan sohbetlerde, sözde “işgalin” tüm yükünün göçmenler tarafından üstlenildiği ve Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde bir geri dönüş olacağına dair umutların tükendiği şeklindeki görüşlerin yoğun şekilde paylaşıldığı da ifade edildi.

Gazete, Galanos’un Anastasiadis’le görüşmeye ilişkin bugün bir basın açıklaması yapmasının beklendiğinin de altını çizdi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Anastasiadis’in dünkü görüşmede Galanos ve heyetini, Kıbrıs sorununun çözümünü gerçekten istediği yönünde ikna etmeye çabaladığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için samimi çaba sarf ettiğini iddia ederek, kendisine yöneltilen eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Gazete, Anastasiadis’in görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla biraraya geldikleri yemekte, kapalı bölge Maraş’taki binaların durumunu inceleyecek bir Teknik Komite’nin oluşturulmasının da dahil olduğu bir dizi Güven Yaratıcı Önlem sunduğunu da dile getirdiğini yazdı.