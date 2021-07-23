Rum lider, Maraş ile ilgili güçlü bir AB tepkisi istedi

Rum lider, Maraş ile ilgili güçlü bir AB tepkisi istedi
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Rum Lider Nicos Anastasiades, Maraş bölgesi için Türkiye’nin  faaliyetleri konusunda Avrupa Birliği’nden (AB) güçlü bir tepki istedi.
 
Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos,  yaptığı yazılı açıklamada,  Anastasiades’in  Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptığını kendisinden Maraş ile ilgili Türkiye’nin girişimlerin geri alınması için güçlü bir AB tepkisi gösterilmesini istediğini bildirdi.
 

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Pelekanos, Michel’in Anastasiades’e, bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin kararını beklediğini, AB’nin ondan sonra tepkisini ortaya koyacağını söylediğini kaydetti.

Marios Pelekanos, Anastasiades’in Michel’e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC'ye  yaptığı ziyaret sırasındaki son Türk kışkırtmaları, özellikle Maraş ile ilgili yeni yasa dışı faaliyetler hakkında bilgi verdi; bunların geri alınması için AB’nin güçlü tepki göstermesini istedi.
 
Hükümet Sözcüsü, Avrupa Konseyi Başkanı Michel’in de Türkiye Cumhurbaşkanı’yla yaptığı son görüşmeyle, Erdoğan’ın KKTC ziyareti sırasında Türkiye’nin yapabileceği kışkırtmaların önlenmesi ışığında yaptığı girişimler hakkında bilgi verdiğini duyurdu.

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