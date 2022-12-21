Rum lider, Menendez'in açıklamalarından memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunduğu açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili açıklamasının yanı sıra ABD’li senatör Menendez’in açıklamalarına da geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Menendez açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik yeni sert eleştirilerde bulunurken Biden yönetimini ve uluslararası toplumu, “Erdoğan'ın uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal etmeye devam etmesinden sorumlu tutulmasını sağlamak” için somut önlemler almaya çağırdı.

Menendez, Kıbrıs sorunu hakkındaki açıklamasında ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 50 yıllık Türk işgalinin ardından adayı daha da bölmeye çalışmakla” suçladı.

-Anastasiadis

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez’in uluslararası hukuk ve insan haklarına ilişkin yıllardır koruduğu ilkelere dayalı tezler nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anastasiadis, Menendez’in dış politika konularda oynadığı hakim pozisyonun hiçbir zaman göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Anastasiadis açıklamasında, Türkiye’nin gerek Güney Kıbrıs gerekse Yunanistan’a karşı ve genel olarak Türkiye’nin davranışına bağlı olarak bahse konu ilkelerin ihlallerini vurgulamaktan kaçınmayan Menendez’in insan hakları ve uluslararası hukuk konularına yönelik yıllardır koruduğu ilkelerden dolayı duyduğu memnuniyeti ve minnettarlığı dile getirdi ayrıca teşekkürlerini sundu.