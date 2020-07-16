Rum Lider, Merkel ile görüşecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’le de yüz yüze görüşeceğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüşeceğini açıkladı.

Habere göre, Hristodulidis, son dönemde gerek Anastasiadis, gerekse kendisinin Almanya Başbakanı Merkel’le telefon görüşmeleri yaptıklarını belirterek, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ihlalci tutumunu Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma bahanesi çerçevesinde sunma yönünde bilinçli bir çaba içerisinde olduğunu” iddia etti.

Türkiye’nin bu tutumunun ciddiyetten uzak olduğunu ve Türkiye’nin hem Kıbrıs, hem de Doğu Akdeniz’de neler yaptığının herkes tarafından bilindiğini öne süren Hristodulidis, konunun AB Dışişleri Bakanları Toplantısında ele alındığını vurgulayarak “Biz tüm AB üye devletleriyle konuşuyoruz” dedi.

Hristodulidis, Türkiye’nin “bu yöndeki bilinçli bir çaba içerisinde olduğunun mevkidaşları tarafından kendisine söylendiğini” iddia ederek “Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında güya diyaloga ihtiyaç olduğu önerisinde, diyalogun Sn. Akıncı ile değil Sn. Özersay’la olması gerektiğini söylemesi de, ilginç ve hizmet ettiği amaçları gösteren bir tutumdur” şeklinde konuştu.

Bu tür önerilerin ciddiyetten yoksun olduğunu savunan Hristodulidis, bir soruya karşılık ise, Almanya, Türkiye ve Yunanistan arasında Berlin’de gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs’a ilişkin konuların görüşülmediği yanıtını verdi.

Hristodulidis: “Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir ve kimse Kıbrıs Cumhuriyeti adına görüşmez” şeklinde konuştu.