Rum Lider, yolsuzluk iddiaları ile ilgili halka seslendi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yolsuzluk olayları ve vatandaşlık skandalı konusunda halka seslendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in kendisine yüklenen muhalefete sert bir dille yanıt vererek, aleyhindeki şahsi ve siyasi düzeydeki eleştirilerle ilgili bilindik argümanları tekrarladığını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, muhalefetin kendisi aleyhindeki eleştirilerin partisel amaçlarla bağlantılı olduğunu kaydederken, aleyhinde organize propaganda yürütüldüğünü belirtti.

Konunun özünde, saygınlığının azaltılması için gösterilen çabanın bulunduğuna işaret eden Anastasiadis, bu konunun abartıldığını ve “Kıbrıs Helenizmi’ni tehlikeye atan Türk tehditleri” ile pandemi görmezden gelinerek, tek mesele buymuş gibi gösterildiğini söyledi.

Anastasiadis, bazılarının tüm bu koşulları görmezden gelerek, yolsuzlukla mücadele bahanesiyle devletin dağılacağı konusunda tehdit etme noktasına geldiklerini ifade etti.

“Kıbrıs Yatırım Programı”nda boşluklar ve ihmaller bulunduğunu ve kendisinin de bu konuda sorumlulukları olduğunu kabul eden Anastasiadis, program için 8 yıl içerisinde 6 kez düzeltme yapıldığını ancak Rum Meclisi’nin de kurumsal denetimde etkin rol oynamadığını kaydetti.

Habere göre, Anastasiadis, bugün yolsuzlukla mücadelede yeni tedbirler açıklanacağını ve bu tedbirlerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde hiç görülmemiş büyüklükteki bir müdahale” olacağını belirtti.

Anastasiadis ayrıca, kendisinin ve hükümetin yolsuzlukla mücadele kapsamındaki kararlılıkları çerçevesinde çok sayıda devlet yetkilisi aleyhinde açılan soruşturmalara işaret etti.

Kendisinin başkan olduğu dönemde yargılanan kişi sayısıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluşundan bu yana yargılanan kişi sayısının karşılaştırılması halinde, bu söylediklerinin ikna edici olmaya yeteceğini vurgulayan Anastasiadis, bugün açıklanacak tedbirlerle halkın beklentilerinin karşılanacağını kaydetti.

GÜNEY KIBRIS YOLSUZLUK GÖSTERGESİNDE 42. SIRADA

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yolsuzlukla ilgili 2020 yılı sıralamasında 42. sırada bulunduğunu yazdı.

Haberde, söz konusu listede 180 ülkenin yer aldığı belirtildi.

EL CEZİRE’NİN VİDEOSUYLA İLGİLİ POLİS SORUŞTURMASINDA GELİŞME

Gazetenin, bir başka haberinde de, El Cezire’nin yayınladığı videoda yer alan yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili polis soruşturmasında gelişmeler yaşandığı bildirildi.

Gazete, polisin meseleye müdahil olan farklı kişilerden topladığı delillerin analiz edildiğini ve yeni ifadeler alındığını yazdı.

Polisin incelemeye aldığı elektronik posta adreslerinde, videoda bulunan bazı kişiler arasındaki mesajlaşmaların tespit edildiğini kaydeden gazete, bu mesajlaşmalarda vatandaşlıklardan ve bu konuda nasıl hareket edileceğinden bahsedildiğini belirtti.

Haberde, başlarda ifade vermeyi reddeden bir kişiden bir süre önce çok önemli bir ifade alınmasıyla bir önemli gelişme daha yaşandığı ve bunun, soruşturmanın seyrine ışık tutacağı ifade edildi.

10 AVUKATLIK BÜROSU MERCEK ALTINDA

Bu arada, Politis gazetesi de, 50’den fazla vatandaşlık başvurusunu yapan 10 avukatlık bürosunun mercek altında bulunduğunu yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in avukatlık bürosunun, Rum Barolar Birliği tarafından idari para cezasına çarptırılan avukatlık büroları arasında bulunmadığı kaydedildi.