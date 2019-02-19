Rum Lider zirveye katılıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades 24-25 Şubat tarihleri arasında Mısır’ın Sharm El Sheikh (Şarm El Şeyh) kentinde yapılacak Avrupa Birliği- Arap Ligi Zirvesi’ne katılacak.



Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, konu üzerinde yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fatah Al Sisi başkanlığındaki AB- Arap Ligi Zirvesi'nin önemine işaret etti ve söz konusu zirveye hem AB ülkeleri hem de Arap ülkelerinin hükümet veya devlet başkanlarının katılacağını söyledi.



Zirvenin amacına da değinen Sözcü, Arap dünyası ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve zirvenin gündeminde göç ve mülteci konusu, enerji güvenliği, iklim değişikliği, ticaret ve yatırım, çok boyutlu diplomasi ve bölgesel gelişmeler olacağını söyledi.