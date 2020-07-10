Rum Liderden AB'ye "Türkiye’ye tutumunda katı ve kararlı olması" çağrısı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rum Lider, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye tutumunda katı ve kararlı olması, AB’nin ve üyelerinin çıkarlarını koruması gerektiğini belirtti.



Rum Hükümet Sözcü Yardımcısı Panayiotis Sentonas’ın yaptığı yazılı açıklamada, “ıAnastasiades, von der Leyen’e, Kıbrıs’ın denizlerinde Ankara’nın devam eden yasa dışı faaliyetleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının ihlali ve devam eden kışkırtmaları hakkında bilgi verdi, AB’nin Türkiye’ye karşı katı ve kararlı olması, Birliğin ve üyelerinin çıkarlarını koruması gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı.



Açıklamada, telefon görüşmesinde Anastasiades ve von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Çok Yıllı Mali Çerçevesi ve Birlik’in Yardım Planı’nı görüştükleri kaydedildi.



Sentonas’ın yazılı açıklamasında, Rum Liderin Avrupa Komisyonu Başkanı’na görüşlerini ve Güney Kıbrıs’ın taleplerini ayrıntılı biçimde anlattığı, bir çözüme varılması için taahhüdünden bahsettiği ifade edildi.