Rum Liderden İsrail'de temaslar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in dün, İsrail’de birtakım temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Gündemi Değiştirdiler… Uzun Zaman Sonra İlk Defa Anastasiadis-Netanyahu Görüşmesinde Enerji Konusu İlk Sırada Yer Almadı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki üst düzey işbirliği zemininin enerjiye dayalı olduğunu; ancak Anastasiadis’in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile dünkü görüşmesinde, gündemdeki ilk sırada pandemiyle mücadelenin yer aldığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Netanyahu ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın 1 Nisan 2021 itibarıyla aşılarını yaptırmış olan İsrailli vatandaşlara kapılarını açmaya hazır olduğunu ve bu kişilerin, PCR testi yaptırmaksızın ve karantinaya girmeksizin Güney Kıbrıs’a gidebileceklerini söylediğini kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, iki ülke arasındaki gerek ikili, gerekse çok taraflı düzeydeki “mükemmel işbirliğine” vurgu yaparken, enerji alanında da özellikle EastMed ile Eurasia Interconnector projelerindeki işbirliğinin nasıl genişletilebileceğine dair görüş alışverişi yapmak niyetinde olduğunu ifade etti.

Açıklamalarında Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiadis, Netanyahu’ya arzu edilen çözümün iki toplumlu ve iki kesimli, BM kararları ile AB değer ve ilkeleri zeminindeki federasyon olduğunu ileteceğini söyledi.

Anastasiadis ayrıca, Netanyahu ile İsrail’in “yeşil pasaport” önerisini ele alacaklarını ifade etti.

Gazete, Netanyahu’nun Anastasiadis’i kabulünde yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in İsrail’in ve kendisinin “mükemmel bir arkadaşı” olduğunu belirterek, Başkanlık görevine seçilmesinden bu yana birlikte, iki ülke arasındaki işbirliği için çalıştıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Netanyahu, enerji, su yönetimi, turizm, kamu güvenliği ve pandemiyle mücadele konusundaki işbirliği için çalıştıklarını ifade etti.

Netanyahu, Güney Kıbrıs’ın İsrail’in aşı pasaportlarını tanıma niyetinden dolayı teşekkürlerini sunarak, aynı şeyi İsrail’in de Güney Kıbrıs için yapacağını kaydetti.

Açıklamasında enerji konusuna da değinen Netanyahu, EastMed boru hattı için yapılan ortak çalışmaların devam edeceğini ve bu projenin yeni perspektifler yaratacağını belirtti.

Netanyahu ayrıca, Abraham Anlaşmaları’nın bölge için yeni işbirliği ufukları yarattığından ve buna Güney Kıbrıs’ın da dahil edilebileceğinden bahsetti.

ANASTASİADİS-RİVLİN GÖRÜŞMESİ

Gazete, Anastasiadis’in İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından da kabul edildiğini ve görüşmede, halklar arasındaki işbirliği ile koronavirüs pandemisinden doğan tahriklerin ele alındığını yazdı.

Habere göre görüşmede, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlaması perspektifi ele alınırken, İsraillilerin Güney Kıbrıs’a olan sevgisi vurgulandı.

Gazete, Rivlin’in yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında özellikle enerji alanındaki üçlü işbirliğine değinerek, bu alanın bölgesel güvenlikle ekonomik kalkınma için önemine atıfta bulunduğunu yazdı.



Haberde, Rivlin’in, iki ülke arasında diplomasi, güvenlik, ticaret, turizm, enerji, doğrudan müdahale, inovasyon ve çevre konularındaki işbirliğinin de gelişmekte olduğunu söylediği ifade edildi.SAVUNMA ALANINDA DA ÖNEMLİ GELİŞMELER BEKLENİYORGazete, ilerleyen dönemde savunma alanında da bazı önemli gelişmeler beklendiğini belirtirken, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Rum mevkidaşı Petridis ile görüştüğünü ve görüşmenin akabinde sosyal medya hesabından açıklama yaptığını yazdı.Habere göre Gantz, Petridis ile görüşmesinde iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldıklarını ve askeri işbirliğinin, bölgenin tümünün faydasına olduğunu vurguladıklarını kaydetti.Gantz ayrıca, iki ülke arasında koşullar elverişli hale geldiği zaman ortak askeri tatbikatlarla deniz tatbikatları yapılması ve endüstriyel işbirliğinin genişletilmeye devam etmesi konusunda Petridis ile anlaştıklarını ifade etti.Gazete, Petridis’in de Gantz ile yaptığı görüşmede, bakanlıklar ve silahlı kuvvetler arasındaki askeri işbirliği ile savunma işbirliğini ele aldıklarını açıkladığını yazdı.İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI UÇUŞLARIN YENİDEN BAŞLAYACAK OLMASINDAN MEMNUNGazete devamla, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi’nin görüşmesini aktardı.Habere göre Aşkenazi, Hristodulidis’i kabulünden hemen önce yaptığı açıklamalarda, Rum Hükümeti’nin İsrail ile uçuşların yeniden başlaması konusunda aldığı karardan memnun olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda protokol hazırlandığını söyledi.Aşkenazi, İsrail aşısını tanıması için de protokol hazırlandığını belirtirken, Hristodulidis ile Orta Doğu’yu ve komşu ülkeleri nasıl barış, istikrar ve güvenlik bölgesi yapabileceklerini tartışacaklarını kaydetti.İki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Aşkenazi, Güney Kıbrıs’ın İsrailliler için popüler bir turizm destinasyonu olduğunu ve yalnızca bu sene, 300 binden fazla İsrailli turistin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini söyledi.Hristodulidis ise, pandemi sürecinde ikinci kez İsrail’i ziyaret ettiğini ve bunun, Güney Kıbrıs’ın İsrail ile olan jeostratejik ilişkisine verdiği önemi ispatladığını belirtti.Habere göre Hristodulidis, bölgede son dönemde Abraham Anlaşmaları ve Kahire’deki enerji forumu gibi önemli gelişmeler yaşandığını ifade ederek, bölgeye ne gibi olumlu katkılar yapılabileceğinin tartışılacağını kaydetti.Alithia gazetesi “Aşısını Yaptırmış Olan İsrailliler Serbestçe Kıbrıs’a” başlıklı haberinde, Anastasiadis ile Netanyahu’nun iki ülke arasındaki iyi ilişkilere yaptığı vurguyu ve Anastasiadis’in, İsraillilerin 1 Nisan’dan itibaren aşılarını yaptırmış olmak kaydıyla, PCR’sız ve karantinasız Güney Kıbrıs’a gidebileceklerine dair açıklamasını öne çıkardı.Gazete, Tel Aviv’deki “Ichlov Medical Center”da geliştirilen yeni Covid-19 tedavisiyle ilgili klinik denemelerde Güney Kıbrıs’ın da yer alacağını yazdı.Haber, Politis gazetesinde “Anastasiadis-Netanyahu… Görüşmenin Odağında Pandemi ve İşbirliği”, Haravgi gazetesinde de “Koşullar Elverdiğinde Uçuşlar Yeniden Başlayacak” başlığıyla yansıtıldı.