Rum liderden Tasos Conis, siyasi eşitlik ve dikenli teller konusunda açıklama

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum Yönetimi eski başkanlarından Tasos Papadopulos’un yakın çalışma arkadaşlarından olan Tasos Conis’i müzakere grubuna almasının ardından ortaya çıkan tepkiler üzerine, dün konu hakkında açıklamada bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Conis’le İlgili Noktayı Koydu - Conis de Çelepis Gibi Müzakere Grubunda Kalıyor - Anastasiadis: Beni Farklılıklar İlgilendiriyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamayla Conis’in müzakere grubunda yer alması konusunda son noktayı koyduğunu aynı zamanda Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere grubuna ilişkin kendi felsefesiyle ilgili pozisyonunu da ortaya koyduğunu yazdı.

Anastasiadis açıklamasında “kendisinin farklılıklarla ilgilendiğini, bu yüzden de müzakere grubuna yalnızca tek bir ekolden olan kişilerin değil, sahip oldukları düşüncelerle her türlü tehlikeyi göğüslemelerine yardımcı olabilecek kişilerin katıldığını” ifade etti.

Anastasiadis, arzusunun, farklı düşünce ekolü ve yaklaşımlarına sahip kişilerle, Kıbrıs sorununa ilişkin görüş ve tezlerin çoğalması olduğunu da söyledi.

Bunun Rum müzakere grubunun bileşiminden de görüldüğünü yazan gazete, müzakere grubunda yer alan Tasos Conis, Tumazos Çelepis ve Yoannis Kasulidis’in tamamen faklı ekollerden insanlar olduğuna işaret etti.

Anastasiadis’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Rum Ulusal Konseyinde, müzakere grubu ve buna katılanlar konusunda görüşülen şeyler konusunda da son noktayı koyduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in açıklamasında “Dinlediğim yorumların Sayın Conis’in müzakere grubundan alınması gerektiği şeklinde olduğunu sanmıyorum. Onu seçtim çünkü fikirleri, algıları biliyorum ve inanıyorum ki fikirlerin beslenmesine ilişkin düşünceler, karşılaşabileceğimiz herhangi bir sorunla daha iyi bir şekilde başa çıkma fırsatı verir” ifadelerini kullandığını aktardı.

Kendi düşünce ve fikirlerine sahip olduğunu da dile getiren Anastasiadis, hedefinin Crans Montana’da olduğu gibi, gayri resmi beş taraflı konferansa da katkıda bulunmak olduğunu öne sürdü.

SİYASİ EŞİTLİK KONUSU

Anastasiadis’in dünkü açıklamasında siyasi eşitlik konusuna da değindiğini yazan gazeteye göre, Anastasiadis “siyasi eşitliği 1991 yılından bu yana kabul ettiklerini” iddia etti.

Anastasiadis “siyasi eşitliği 1991 yılından bu yana kabul ettiklerini ve BM Güvenlik Konseyinin 1991 yılındaki 716 sayılı kararında tanımlandığı üzere, bunu Crans Montana’da da yinelediğini” ileri sürdü.

Anastasiadis “dolayısıyla herhangi bir kişinin beni, hali hazırda kabul etmiş olduğum bir şeyi kabul etmeye çağırması söz konusu değildir” ifadesini de kullandı.

DİKENLİ TELLER

Astromerit bölgesindeki sınır hattına dikenli tel döşenmesi konusunda da konuşan Anastasiadis “hedeflenen şeyin sınırlar belirlemek değil, Türkiye’nin stratejisinin genişlemesinin engellenmesi olduğunu” öne sürdü.

“Kıbrıs’ta mülteci akışlarıyla bir yandan demografik yapının bozulmaya çalışıldığını bir yandan da ekonomik problemler yaratılmaya çalışıldığını” öne süren Anastasiadis, ülkeye gelen mültecilerin yüzde 5 veya 6’sının anne veya çocuklar olduğunu, geriye kalanların çoğunluğunun ise askerlik çağına gelmiş Suriye kökenliler olduğunu belirtti.

Bölge sakinlerinin tepkisi konusunda ise Anastasiadis, problem çıkması durumunda bunların düzeltileceğini söyledi

Anastasiadis’in, Astromerit bölgesindeki sınır hattına dikenli teller yerleştirilmesinden haberdar olduğunu söylediğini de ifade edildi.

AB’NİN KONFERANSA KATILMASI KONUSU

Öte yandan yaklaşan Avrupa Birliği zirve toplantısı konusunda da açıklamada bulunan Anastasiadis, Avrupa’nın, hem bugün hem de gelecekte de Avrupai olacak olan bir Avrupa devleti için, Cenevre’de hazır bulunmayı dilediği ve istediği konusundaki tezinin net olduğunu ifade etti.

Dolayısıyla Avrupa Birliğinin çözümün şekliyle ilgilenmek konusunda her türlü sebebe sahip olduğunu savunan Anastasiadis, ikinci hedeflerinin ise “sepette yalnızca kazançlar değil, şu an kışkırtıcı eylemlerinden uzak duruyor gibi görünen Türkiye’nin tutarlılığının izlenmesi için, tedbirlerin de bulunması olduğunu” sözlerine ekledi.

AKEL’İN AÇIKLAMASI

Gazeteye göre AKEL partisi ise açıklamasında, Anastasiadis’in açıklamalarının kafa karışıklığına neden olduğunu dile getirdi.

Anastasiadis’in siyasi eşitlik konusundaki açıklamalarını yorumlayan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’in “herhangi bir kişinin kendisini, hali hazırda kabul etmiş olduğu bir şeyi kabul etmeye çağırmasının söz konusu olmadığı” şeklindeki ifadesiyle kime yanıt verdiğini bilmediğini söyledi.

Kiprianu, eğer Anastasiadis bu ifadesiyle DİSİ Başkanı Averof Neofitu’ya yanıt veriyorsa o zaman “kendi aralarında anlaşsınlar” ifadesini kullandı.

DAYANIŞMA HAREKETİNDEN YERİNDEN SÖKÜLEN TELLER KONUSUNDA SEMBOLİK HAREKET

Alithia gazetesinde yer alan bir haberde ise, bir grup Rum’un geçtiğimiz günlerde dikenli telleri protesto etmek için ara bölgeye giderek Astromerit bölgesindeki telleri kesmesinin ardından, Rum tarafındaki dayanışma hareketi üyelerinin, Rum makamlarının, Türkiye tarafından Rum kesimine yönlendirildiği iddia edilen mülteci akışlarını engelleme konusundaki çabalarına destek vermek için, yerinden sökülen tellerin yerine yerleştirilmesi konusunda sembolik bir harekette bulunduğunu yazdı.