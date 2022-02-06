Rum Liderden Tatar'a geçmiş olsun mesajı
- Güney
- 06 Şubat 2022 Pazar 16:00
- Kıbrıs Genç Tv
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
ÇELER ECZANESİ
Tel: 03922257505
Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
Tel: 03922231210
Lefkoşa
GALEN ECZANESİ
Tel: 0392 227 26 03
Girne
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Tel: 0392 821 34 34
Girne
SELİN ESER ECZANESİ
Tel: 03928150666
Girne
TÖREN ECZANESİ
Tel: 03928154043
Gazimağusa
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Tel: 03923656838
Gazimağusa
CEREN ECZANESİ
Tel: 03923663374
Güzelyurt
İNCİRLİ ECZANESİ
Tel: 03927142874
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
Üst Mesarya
SERDARLI ECZANESİ
Tel: 03923767006
Alt Mesarya
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
Tel: 05338308401
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Lefke
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Tel: 05338419578