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Rum Liderden Türkiye'ye eleştiri

Rum Liderden Türkiye'ye eleştiri
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu iddiasını yineledi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avusturya’da yayın yapan “Der Standard” gazetesine konuşarak, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylediğini yazdı.
Habere göre Anastasiadis gazeteye yaptığı açıklamada, Fransa’nın kendilerini çok desteklediğini, diğer AB ülkelerinden de destekte bulunduklarını vurgulayarak, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin AB’yi de etkilediği iddiasında bulundu.

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