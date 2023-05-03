Rum Maliye Bakanı: "Büyük iş insanları Kuzey'deki taşınmazlarını satıyor"

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, “büyük iş insanlarının, Kuzey’deki taşınmazlarını yıllardır sattığını” söyledi.

Haravgi gazetesi, Keravnos’un, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Keravnos, büyük iş insanlarının, Kuzey’deki taşınmaz mallarını yıllardır sattığını ve sorunun, kapalı Maraş bölgesindeki üç otelin satılmasından çok daha büyük olduğunu söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’na yönelik başvurulardan da söz eden Keravnos, başvuruların 7 bin 500’e yaklaştığını bunlardan 6 binin askıda olduğunu ifade etti.

Kapalı Maraş bölgesindeki üç otelin satıldığına dair bilginin doğrulanmadığına işaret eden Keravnos, Kuzey’deki taşınmaz mallarını satan iş insanlarının isimlerine dair ayrıntı vermekten de kaçındı.

-Puros

Alithia gazetesine göre, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Akis Puros ise aynı toplantı çerçevesinde KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan 7 bin 500 başvuru hakkında bilgi verdi. Puros, görüşülen 1300 davanın sonuçlandığını ve bugüne kadar 382 milyon Euro'luk tazminat ödendiğini belirtti.