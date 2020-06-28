Rum Maliye Bakanı: “Hükümet yeni bir virüs dalgasında aynı ölçü ve çapta mali destek veremez”

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, yeni tip koronavirüs konusunda yeni bir dalga yaşanması halinde, önceki kısıtlama döneminde ekonomiye sağladıkları maddi desteği aynı ölçü ve çapta sağlayamayacaklarını vurguladı.

Alithia, Petridis ile yaptığı söyleşiyi “Yeni Bir Virüs Dalgasında Aynı Destek Olamaz” başlığıyla aktardı.

Ekonominin ve yaşamın durma noktasına geldiği yeni tip koronavirüs kısıtlamaları döneminde ekonomiye destek için verilen paketin -Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 15’i kadar- 3 milyar Euro olduğunu anlatan Petridis, Rum Yönetiminin yeni bir dalgada aynı ölçüde ve menzilde mali destek veremeyeceği uyarısında bulundu. Petridis, bankalara, piyasadaki likiditeyi artırmak için ellerindeki bütün imkânları kullanma çağışı da yaptı.

Konstantinos Petridis, “2020 resesyonunda kayıp zemin derin ve ani olacak. Bu zemin elbette 2021’de büyük ölçüde karşılanacak ve 2022’de geri kazanılacak” dedi.