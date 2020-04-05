Rum Maliye Bakanı: “Mevcut durum savaş ekonomisiyle eş”

Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, devlet gelirlerinin büyük oranda azaldığını ve Nisan ayının daha da kötü geçeceğini belirterek “şu anki ekonomik koşulların savaştaki koşullarla aynı olduğunu” söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’le, koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan ekonomik koşulların değerlendirildiği bir söyleşiye yer verdi.

Habere göre Petridis söyleşisinde özetle, devletin gelirlerinin halihazırda büyük oranda azaldığını ve bu durumun Nisan ayında daha da kötüleşeceğini belirterek, şu anki mevcut ekonomik şarlatın savaş koşullarındakiyle aynı olduğu görüşünü ifade etti.

Savaşın süresinin, uzun vadedeki ekonomik koşulları belirleyeceğinin altını çizen Petridis, gayri safi milli hasılanın yüzde 10’u oranında bir gerilemenin beklendiğini vurguladı.

Petridis, önceliklerinin halk sağlığı ve hayat kurtarmak olduğunu, bunu başarmak için ise ekonominin büyük bir bölümünü kış uykusuna soktuklarını belirterek konulan kural ve kısıtlamalara uyulmamasının kış uykusunun süresinin uzamasına ve sonrasında ise ekonomik yıkıma sebebiyet vereceğini ifade etti.

KREDİ TAKSİTLERİNİN ERTELENMESİNE FAİZ YOK

Alithia gazetesi ise Güney Kıbrıs’ta kredi borçlarının ertelenmesi kararının ardından ertelenen borçların yeniden faizlendirilmeyeceğini yazdı.

Habere göre, Rum Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, bu yöndeki talebin Güney Kıbrıs’taki bankalar tarafından kabul gördüğünü ve ertelenen kredi taksitlerine faiz uygulanmayacağı ifade edildi.

Rum Maliye Bakanı Petridis ise konuya ilişkin açıklamasında, “olması gerekenin de bu olduğunu” ifade ederek, bankaların bundan sonra izlemesi gereken yolun ise önerdikleri plan çerçevesinde iş yerlerine likidite sağlamak adına düşün faizli krediler vermek olduğunu vurguladı.

İÇ BORÇLANMAYA GİDİLİYOR

Öte yandan Kathimerini gazetesi, Rum hükümetinin, finansal ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla bir milyar Euro’luk iç borçlanmaya gideceğini yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan finansal ihtiyaçların karşılanması amacıyla bankalardan iç borçlanma yoluna gideceğini belirtirken, borçlanma karşılığında bankalara verilecek teminatların neler olacağının önümüzdeki günlerde kesinleşmesinin beklendiğini de aktardı.

FITCH DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN NOT İNDİRİMİ

Alithia gazetesi bir diğer haberinde ise uluslararası derecelendirme kuruluşlarından Fitch’in Güney Kıbrıs’ın ekonomi notunu yeniden değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre Fitch, Kovid-19 salgını sebebiyle Güney Kıbrıs’ın uzun vadedeki notunu “BBB-” olarak korurken, beklentileri ise olumludan stabile çevirdi.