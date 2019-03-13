Rum Maliye Bakanı'nın istifası isteniyor

Rum Kooperatif Bankası’nın batmasıyla ilgili araştırma raporunun yayınlanmasının ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’e destek çıkarak istifasını kabul etmesinin söz konusu olmadığını açıklamasına rağmen; DİKO, Yeorgiadis’in istifasını istiyor.

Politis’in haberine göre, dün toplanan DİKO Yürütme Ofisi, Kooperatifle ilgili araştırma raporunu ve Rum Yönetiminin gösterdiği tepkiyi masaya yatırdı. Parti tarafından yapılan açıklamada, araştırma raporunun tam bir ispat ve referans noktası olduğu ancak Anastasiadis, Yeorgiadis ve hükümet kanadının raporu küçümsemesinin ve hükümetin siyasi sorumluluk almamasının, kurumları, ekonomiyi ve ülkeyi zedelediği vurgulandı.

Açıklamada “DİKO için Maliye Bakanı’nın istifası veya görevden alınması şarttır. Aksi halde, makamında kalması ciddi siyasi istikrarsızlık riski taşır ve ülke itibarını zedeler” denilerek, Başsavcılıktan, muhtemel cezai ve asli kovuşturmaya devam etmesi istendi. Açıklamada, son olarak 1,1 milyar Euro’luk kredi borcunun silinmesi ve siyasi kişilerin batık kredileriyle ilgili verilerin yayınlanması talep edildi.

Gazete, Maliye Bakanı Yeorgiadis’in, mevduatların tıraşlanması nedeniyle yaşanan krizin giderilmesi için 8 Eylül 2014’te ve Kooperatif Bankası’nın kapanması konusunda siyasi icraatları kolaylaştırmak maksadıyla 9 Temmuz 2018’de Anastasiadis’e istifa mektubu verdiğini hatırlattı.

Fileleftheros haberi, “Haris’i Görevden Al, Aksi Halde... Bedeli Olur” başlığıyla aktardı.

AKEL, EDEK, Dayanışma Hareketi, Ekologlar ve Vatandaşlar İttifakı’nın, kooperatif, batık ve hibe krediler ile ilgili araştırma yapılmasını kutlayarak, konunun meclis gündeminde tartışılmasını isterken; ELAM, “hep beraber yediler” vurgusu yaptı.