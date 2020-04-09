Rum Maliye Bakanından siyasi partilere çağrı

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in, dün yaptığı açıklamada, Rum siyasi partilerini, işletmeler ve bağımsız çalışanların düşük faizli kredilerle finanse edilmesinin kolaylaştırılması için, bankalara devlet teminatı verilmesine ilişkin yasa tasarısını onaylamaya çağırdığı haber verildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında, ülkenin mali gücünün sınırsız olmadığını vurgulayan ve başka 22 ülkenin de işletmelere kredi verilmesine ilişkin devlet teminatı planını uyguladığını dile getiren Petridis, sahip oldukları tüm mevcut silahları kullanmak istediklerini ifade etti.

Teminatların bankalarla ilgili olduğunun düşünülmesinin yanlış olduğunu da söyleyen Petridis, bankalara bir kuruş vermeyeceklerini, aksine çok uygun bir faiz miktarıyla, bankaların likiditesini kullanacaklarını dile getirdi.

Petridis, bu programın olmaması halinde, bankacılık sektörünün tek başına bunu yapmayacağını da belirtti.

Petridis, Rum Maliye Bakanlığının planlamasının, ekonomik faaliyetlerin Eylül ayında geri dönmesini amaçladığını da sözlerine ekledi.

BENZİNCİLER İÇİN NEREDEYSE ÖLÜ DÖNEM

Öte yandan Rum Benzin İstasyonları Birliği Başkanı Stefanos Stefanu ise açıklamasında, mevcut dönemi benzinciler açısından neredeyse ölü dönem olarak tanımladı.

Kıbrıs Rum Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Stefanu, benzin istasyonlarının şu an özellikle gıda zinciriyle ilişkisi olan ticari hareketle alakalı müşterilere hizmet verdiğini ve kısıtlayıcı önlemlerin ardından, benzin istasyonlarındaki hareketliliğin yüzde 70 oranında azaldığını söyledi.

BALIKÇILARA 750 BİN EURO’LUK DESTEK

Gazete başka bir haberinde, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan kısıtlayıcı önlemlerin Güney Kıbrıs’ta geçimini balıkçılıktan sağlayan kişileri de etkilediğini ve balık lokantalarının kapanmasının balıkçılara darbe vurduğunu yazdı.

Gazete deniz ürünlerine olan talebin azalmasından ötürü, balıkçılara 750 bin Euro’luk destek yapılacağını ekledi.