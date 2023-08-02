Rum Meclis Başkanı Atina'ya gidecek

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher ile gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs sorunu ile ABD’ye yapacağı ziyaret konusunu ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, meclisten yapılan açıklamaya dayanarak Rum Meclis Başkanı ile ABD Büyükelçisi arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi konusunun da ele alındığını yazdılar.

Habere göre Dimitriu, Güney Kıbrıs ve ABD arasındaki parlamenter iş birliği boyutunun da önemini vurgularken, yakın zaman içerisinde ABD’ye yapacağı ziyaret konusunu da ele aldı.

Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin gelişim halindeki çabalar konusunda Dimitriu, Eylül ayındaki BM Genel Kurul toplantısına dikkati çekti ve Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için Türkiye’ye baskı yapılması gerektiğini savundu.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs aleyhine olan “provokasyonlarının” da sonlandırılması gerektiğini savunan Dimitriu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin yumuşaması temennisi dile getirdi.

ABD Büyükelçisi Fisher ise ülkesinin, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik BM Güvenlik Konseyi parametreleri içerisinde, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalara verdiği desteği yineledi.

Alithia gazetesine göre, Rum Meclis Başkanı Dimitriu, müzakerelerin yeniden başlamasında ABD’nin belirleyici rolünden söz etti.

Dimitriu, ABD’ye ziyaret gerçekleştirmesinin söz konusu olduğunu belirtirken bunun henüz planlanmadığını ifade etti.

ABD Büyükelçisi Fisher ise iki ülke arasındaki büyük öneme sahip olan konuları ele aldıklarını belirtti.

Kıbrıs’taki iki liderin, Antropoloji Laboratuvarına ortak ziyaret gerçekleştirmesi aynı zamanda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin ardından müzakerelerin yeniden başlaması konusunda iyimser olup olmadığı sorusuna karşılık Fisher, ABD olarak müzakerelere dönülmesini istediklerini, bunu yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

iki kesimli iki toplumlu federasyonu öngören BM Güvenlik Konseyi çerçevesini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

-Dimitriu Atina’ya gidiyor

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in iki gün önce Güney Kıbrıs’ta olmasının ve meclis başkanı sıfatıyla kendisiyle görüşmesinin ardından, yeniden Miçotakis ile görüşmek amacıyla Atina’ya gideceğini yazdı.

Atina’ya bugün gidecek olan Dimitriu’nun, bu kez DİSİ Başkanı sıfatıyla ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Habere göre, Dimitriu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Miçotakis’in, Yeni Demokrasi Başkanı sıfatıyla yapmış olduğu daveti kabul ettiğini ifade etti.

Dimitriu, iki ülkeyi ilgilendiren konuların ortak olduğunu buna bağlı olarak bu konuların ortaklaşa bir şekilde nasıl ele alınacağına bakacakları söyledi.