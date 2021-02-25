 Rum Meclis Başkanı, İrlanda Büyükelçisi ile görüştü

Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu, İrlanda’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Deirdre Ni Fhalluin’la görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu’nun, İrlanda’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Deirdre Ni Fhalluin’la görüştüğünü, görüşmede Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkilerin ele alındığını yazdı.

Habere göre, Adamu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda izlediği ilkeli tutum ve desteği sebebiyle ve ayrıca UNFICYP’e uzun yıllardır süren katılımı sebebiyle İrlanda’ya teşekkürlerini dile getirdi. İrlanda’nın talebi üzerine, Aziz Patrik günü sebebiyle 17 Mart tarihinde Rum Meclis Binası’nın yeşil renkle ışıklandırılacağını ifade etti.

İrlanda Büyükelçisi Fhalluin ise, ülkesinin, Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde bir çözüm bulunması yönündeki desteğini dile getirirken, kayıplar konusunda da ülkesinin duyduğu hassasiyete vurgu yaptı.