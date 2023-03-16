Rum Meclis Başkanı KKTC bayrağı açılmasını mektupla protesto etti

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Bahreyn’de 146’ncısı gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı (PAB) çerçevesindeki bir toplantıda KKTC bayrağının açılmasını protesto etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Bin Salman Al Musalam’a bir mektup göndererek, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı (PAB) çerçevesinde düzenlenen bir toplantı için salona KKTC bayrağının asılmasını protesto ettiğini yazdılar.

Habere göre Dimitriu mektubunda özetle, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarını işgal etmesi sonucunda oluşan ve Türkiye’nin yönetimi altında bulunan yasadışı bir varlığın bayrağının açılmasının BM kararlarına aykırı olduğu” iddialarında bulundu.

Al Musalam’ın ise Dimitriu’ya verdiği cevapta, ülkesinin BM kararlarının çiğnenmesine karşı olduğunu belirterek KKTC bayrağının açılmasını “yanlışlık” olarak nitelendirdiği belirtildi.