Rum Meclis Başkanı KKTC bayrağı açılmasını mektupla protesto etti

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Bahreyn’de 146’ncısı gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı (PAB) çerçevesindeki bir toplantıda KKTC bayrağının açılmasını protesto etti.
Habere göre Dimitriu mektubunda özetle, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarını işgal etmesi sonucunda oluşan ve Türkiye’nin yönetimi altında bulunan yasadışı bir varlığın bayrağının açılmasının BM kararlarına aykırı olduğu” iddialarında bulundu.
Al Musalam’ın ise Dimitriu’ya verdiği cevapta, ülkesinin BM kararlarının çiğnenmesine karşı olduğunu belirterek KKTC bayrağının açılmasını “yanlışlık” olarak nitelendirdiği belirtildi.