Rum Meclis Başkanı'ndan kayıplar konusunda Türkiye'ye baskı çağrısı

Rum Temsilciler Meclis Başkanı Demetris Syllouris, hükümetin Kıbrıs’taki kayıp kişiler konusu üzerinde işbirliği konusunda her bir kayıp kişinin akıbeti belirlenene ve ailelerinin acısı dinene kadar gerekli istekliliği göstermesi için Ankara’ya baskıyı yoğunlaştırması gerektiğini belirtti.



Lefkoşa bölgesindeki Spilia köyünde düzenlenen bir anma töreninde konuşan Syllouris, hükümetin daha etkili hale gelmesi için Kıbrıs’taki Kayıp Kişiler Komitesi’nin çalışmalarını desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.



Syllouris ayrıca Kıbrıs sorununa, Kıbrıs’ı özgür bırakacak, asker ve garantilerin olmadığı adil ve uygulanabilir bir çözüm için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin de altını çizdi; “Bu çözüm bizim buradaki kurtuluşumuzu, devletin normal işlemesini, tüm halkın refahını ve ilerlemesini, barış ve dayanışma koşullarında bizim ve çocuklarımızın geleceği olacaktır” şeklinde konuştu.



Demetris Syllouris, çözümün tüm Kıbrıslıların, Avrupa Birliği’nin vatandaşlarına sağladığı olanaklardan faydalanmak ve günlük yaşamı iyileştirmek için de gerekli olduğuna dikkat çekti.