Rum Meclis Başkanından AKPM Başkanına Maraş mektubu

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems’e bir mektup göndererek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti ve kapalı bölge Maraş’ın açılması çalışmalarını şikayet etti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu mektupta özetle, kapalı bölge Maraş’ın yüzde 3,5’lik kısmının açılma kararının BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına aykırı olduğu ve Türkiye’nin gerilimi arttırarak “iki devletli çözümü hedeflediği” iddia edildi.

Türkiye’nin bu eyleminin BM Güvenlik Konseyi, AB, Avrupa Konseyi ve tüm uluslararası toplum tarafından sert bir tutumla karşılandığı öne sürülen mektupta, bazı devletlerin Türkiye’ye destek veren tutumlarından ötürü ise üzüntü duyulduğu vurgulandı.



Gazete haberinin devamında ise, Dimitriu’nun, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sultan Ahmet Ghanem El Suyadi’yle görüştüğünü yazdı.Habere göre, görüşmede, BAE’nin Türkiye’nin sözde kışkırtmalarının yoğunlaştığı bir dönemde, Kıbrıs sorununa ilişkin izlediği ilkeli tutumdan ötürü teşekkürlerini dile getiren Dimitriu, karşılıklı ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı.Gazete, Dimitriu’nun dün ayrıca Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında mevcut olan ve bu üç ülke gençlerine yönelik gerçekleştirilen “Nostos IV” programına katılan gençleri de kabul ederek görüştüğünü aktardı.