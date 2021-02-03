Rum Meclis Komitesi’nden Baf Belediye Başkanı’na Kıbrıs Türk malları ile ilgili çağrı

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, Baf’taki Kıbrıslı Türklere ait ev ve binalara, otopark alanı yapma gerekçesiyle buldozerlerle müdahale etmekle; bu evlerde kalan Rum “göçmenlere” tehdit ve şiddet kullanmakla; “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” danışma komisyonuna ait tutanaklarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dünkü birleşiminde, Baf’taki Kıbrıs Türk mallarına Belediye tarafından yapılan hukuksuz müdahaleleri ele aldığını, birleşime Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un da davet edildiğini ancak davete icabet etmek yerine temsilci olarak belediye mühendisini gönderdiğini, bu nedenle komite üyesi bütün milletvekillerinin Fedonos’a ateş püskürdüğünü bildirdi.

Habere göre komite toplantısına Fedonos adına katılan belediye mühendisi, Kıbrıs Türk evlerinde kalan Rum göçmenlerin hakları için “sözde” ifadesini kullanması komite üyeleri ve diğer katılımcıların tepkisine neden oldu.

Komite Başkanı Skevi Kukuma, Fedonos’a daveti bir hafta önce gönderdiklerini, dolayısıyla programını ona göre düzenleyebileceğini, davete icabet etmemekle Meclis “Göçmenler” Komitesi’ni küçümsediğini söyleyerek tepkisini dile getirdi, Fedonos’un bu hareketini komite üyesi bütün milletvekilleri eleştirdi.

Toplantıda “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nden, ilgili ev ve binaların bazı bölümlerinin, yıkmak ve otopark alanı yapmak üzere kendisine verilmesini talep eden Belediye’nin, talebine resmî cevap gelmesini beklemeden yıkım işlemleri yaptığı da belirtildi. Toplantıda, “Vasilik” Danışma Kurulu üyeleri, ev ve binaların bir kısımlarının otopark için belediyeye verilmesini reddetmelerine rağmen tutanaklarda onay vermiş gibi göründüklerini söyledi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’e tutanakları düzeltme çağrısı yaptı.

Komite üyesi DİSİ Milletvekili Kostas Konstantinu, Fedonos’u “vasilik izni olmadan binalara müdahale etmekle”, AKEL Milletvekili Andreas Fakondis yasal ikamet eden göçmenlere İçişleri Bakanlığı’ndan evleri boşatma celbi gönderilmesini ve tutanakların tahrif edilmesini “diktatörlükte mi yaşıyoruz” diyerek eleştirdi. Milletvekili Zaharias Kulias tepkisini “devletin bir belediye başkanının arzularının uzantısı olarak hareket etmesi akıl alır değil” diyerek dile getirirken; İlias Mirianthus insanların 2-3 yıldır bu keyfiliği haykırdığını ancak cevap veren olmadığını, Kiriakos Haciyannis kendisini telefonla arayan göçmenlerinin Fedonas’ın yarattığı durumu gözyaşları içerisinde anlattığını söyledi.

Toplantıya katılan mağdurlar ise, Belediyenin kendilerine şantaj mektupları gönderdiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını anlattı. Bir katılımcı, “Belediye başkanı traktör şoförüne beni ezmesini emretti” ifadesini kullandı.

Komite’nin Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’u da davet ederek konuyu görüşmek üzere önümüzdeki hafta yeniden toplanacağı da kaydedildi.