Rum Meclisi 29 Ekim tarihini “Kayıplar Günü” olarak belirledi

Rum Meclisi, 29 Ekim'in “Kayıplar Günü” olması önerisini kabul etti.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi’nin dün gerçekleştirilen toplantısında, 29 Ekim tarihinin Kıbrıs’taki kayıpların günü olarak ilan edildiğini yazdı.

Habere göre, Rum meclisinin kararında, Kıbrıs’taki kayıplara yönelik destek mesajı verildiğini ve her kaybın akıbetinin belirlenmesinin önemine dikkat çekildiğini belirtirken, kayıpların akıbetlerinin insani bir konu olduğu ve Türkiye de dahil tüm taraflarca bu şekilde kabul görmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs’taki tüm kayıpların akıbetlerinin belirlenmesinde yaşanan gecikmeden ötürü duyulan hayal kırıklığı vurgulanırken BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olan ve olmayan tüm üye ülke parlamentolarıyla Avrupa Parlamentosu ve diğer bazı AB organlarından, kayıpların akıbetlerinin aydınlatılması adına Türkiye’ye baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.